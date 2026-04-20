¡Terror en Teotihuacán! Hombre armado DISPARA contra turistas desde la Pirámide de la Luna; hay 2 muertos

Una mañana de terror se vivió en la Zona Arqueológica de Teotihuacán luego de que un sujeto armado subió a la Pirámide de la Luna y disparó en contra de algunos de los visitantes.

En videos que circulan en redes sociales se observa al atacante detonar su arma desde la parte alta de la pirámide y de forma inmediata turistas desconcertados piden auxilio.

“¡Háblenle a la policía!”, se escucha gritar a algunas personas.

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De manera preliminar se sabe que el individuo lesionó a seis personas, dos turistas colombianos, una canadiense, una rusa y dos más. También se confirmó la muerte de otros dos extranjeros.

En tanto, la zona permanece completamente cerrada mientras que las autoridades desplegaron un fuerte operativo con la presencia de la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército.

Trascendió que el atacante se suicidó después de disparar contra los visitantes que intentaron bajar la pirámide y ponerse a salvo.

Fueron más de 20 disparos

De acuerdo al diario La Jornada, una visitante llamada Laura Torres relató que al momento de su ingreso observó al individuo que se encontraba en la pirámide y disparó en contra de los visitantes, además de que tomó a algunas personas como rehenes.

Torres detalló que el pistolero vestía de camisa y pantalón de mezclilla, asimismo dijo que liberó a un par de personas sin saber el motivo, “pensé que le iba a disparar por la espalda a una chica, al poco rato dejó a otro chico. Lo único que hice fue tomar los videos”.

“Se supone que si yo vengo como turista debe haber protocolos, debe estar la Guardia Nacional porque viene todo tipo de turismo; no debió haber pasado esto, vienen familias. Cada que ingresas deben revisarte”, indicó.

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La testigo añadió que ella ingresó por la puerta 3 cuando a lo lejos se percató de los hechos, “se empezaron a escuchar detonaciones esporádicas primero, luego una tras otra, fueron más de 20. No sabía qué iba a pasar, los guías que traían a su gente los empezaron a sacar, algunos entraron en pánico”, finalizó.

Hasta el momento se desconoce la identidad del tirador.