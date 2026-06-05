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Surgen acusaciones de racismo en la recta final de La Casa de los Famosos Telemundo

El último posicionamiento de la sexta temporada de este reality show fue explosivo: “He estado con chicas más negras que tú”

Junio 05, 2026 • 
Alejandro Flores
la casa de los famosos celinee y fabio.jpg

Fabio Agostini y Celinee Santos

Instagram

Curvy, Celinee, Luis y Stéfano son ya finalistas de la sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo.

A una semana de que termine el reality show, caracterizada por la violencia verbal de sus participantes, se realizó este jueves el último posicionamiento que resultó ser también especialmente crudo.
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¿Qué se dijeron Celinee y Fabio en La Casa de los Famosos?

Celinee Santos se enfrentó a Fabio Agostini en este último cara a cara en el que ambos han tenido asperezas e intercambio de insultos durante su estancia en la Casa.
Todo eso explotó en este posicionamiento en el que Celinee acusó a Fabio de discriminarla por su color de piel ya que constantemente hace menciones despectivas sobre su apariencia.

Fabio, en su turno, reviró la acusación:

“A mí se me hace que la racista aquí, eres tú. Yo no me he burlado de tu color de piel; he estado con chicas más negras que tú”, le dijo casi a gritos.

El modelo le espetó a Celinee que incluso ha hecho expresiones de desagrado por una condición física de sus piernas.

“La que tiene temas de racismo eres tú porque siempre lo nombras: te has reído de mi piel, veías mis piernas y te reías y decías: qué asco”.
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La sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo termina la próxima semana.

La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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