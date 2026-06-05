Surgen acusaciones de racismo en la recta final de La Casa de los Famosos Telemundo

Curvy, Celinee, Luis y Stéfano son ya finalistas de la sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo.

A una semana de que termine el reality show, caracterizada por la violencia verbal de sus participantes, se realizó este jueves el último posicionamiento que resultó ser también especialmente crudo.

TE RECOMENDAMOS: Preocupa comentario violento de una cocinera en MasterChef: “Mi error es creer que la gente es inteligente”

¿Qué se dijeron Celinee y Fabio en La Casa de los Famosos?

Celinee Santos se enfrentó a Fabio Agostini en este último cara a cara en el que ambos han tenido asperezas e intercambio de insultos durante su estancia en la Casa.

Todo eso explotó en este posicionamiento en el que Celinee acusó a Fabio de discriminarla por su color de piel ya que constantemente hace menciones despectivas sobre su apariencia.

Fabio, en su turno, reviró la acusación:

“A mí se me hace que la racista aquí, eres tú. Yo no me he burlado de tu color de piel; he estado con chicas más negras que tú”, le dijo casi a gritos.

El modelo le espetó a Celinee que incluso ha hecho expresiones de desagrado por una condición física de sus piernas.

“La que tiene temas de racismo eres tú porque siempre lo nombras: te has reído de mi piel, veías mis piernas y te reías y decías: qué asco”.

La sexta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo termina la próxima semana.