Luto en “La Familia P. Luche": Murió el intérprete del “Licenciado Cortillo”, Abraham Pérez

Este viernes 5 de junio se informó sobre la muerte del actor Abraham Pérez, quien interpretó al “Licenciado Cortillo” en la serie “La Familia P. Luche”. Su actuación le valió convertirse en un meme inolvidable, con la frase “Sí, que se largue”.

El creador de contenido Omar Crew confirmo la muerte de su amigo. El titular del pódcast “La cabina paranormal” confirmó en su cuenta de Instagram que estaba en el velorio, dándole el último adiós.

“Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá”, escribió.

El público mostró incredulidad ante la publicación, pero Omar sostuvo: “Estamos en su velorio, ojalá fuera falso. Saludos”.

En 2012 se disfrutó por última vez de la actuación de Abraham en “La Familia P. Luche”. Gracias a redes sociales, pudimos ver cómo lucía en fechas más recientes.

En septiembre de 2025, la luchadora profesional “Jarochita Ordaz” compartió una fotografía en su cuenta en Instagram con la que presumió el encuentro que tuvo con el actor en plena calle del Centro Histórico de CDMX. En la imagen, se veía que Abraham Pérez ya utilizaba bastón.