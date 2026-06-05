Preocupa comentario violento de una cocinera en MasterChef: “Mi error es creer que la gente es inteligente”

“Mi error es creer que la gente es inteligente”. Carmen Fuentes León soltó la frase como “sin querer queriendo”.

Luis, otro de los concursantes la estaba oyendo y puso cara de susto.

Las participantes de MasterChef estaban en la sala de la casa del 24/7 en un momento de reposo cuando de pronto Luis pensó que era una buena oportunidad para hacer un “NotiBola”, una dinámica que él usa para dar contenido y que consiste en entrevistar a los cocineros.

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Los problemas de Carmen Fuentes en MasterChef

Carmen Fuentes León ha estado en el ojo crítico de MasterChef luego de sus comentarios violentos hacia algunos participantes pero también hacia los chefs que les dan clases.

En particular, durante una charla con Ricardo, se refirió a la chef Isabel Carvajal con insultos y groserías.

Luego de ser reprendidos por la chef Zahie Téllez, Carmen argumentó que su comentario había sido malinterpretado porque ella lo dijo en broma.

Carvajala la perdonó y le dijo: “Después de todo yo no le tengo que demostrar nada a nadie”.

Sin embargo, esa actitud de Carmen se repitió la tarde de este jueves durante el mencionado NotiBola.

Carmen dijo:

“Es que no entienden mi sentido del humor. Mi error es creer que la gente es inteligente y saben que estoy bromeando”, dijo Carmen en una perorata de casi 10 minutos en la que intentó justificar sus comentarios.

Carmen asegura que “la gente del norte es así” y que hasta ahora todo ha sido un malentendido.

“No me he dado en explicar que mi sarcasmo es bastante obvio, pero es error mío por creer que no están estúpidos”.

Y cerró su discurso otra vez con el argumento de que era una broma.