Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Preocupa comentario violento de una cocinera en MasterChef: “Mi error es creer que la gente es inteligente”

La juez Zahie Téllez tuvo que reprenderla pero ella insistió en hacer comentarios “sarcásticos”

Junio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
carmen masterchef 24_7.jpg

Carmen participó en NotiBola, una dinámica de contenido dentro del reality

Captura MasterChef

“Mi error es creer que la gente es inteligente”. Carmen Fuentes León soltó la frase como “sin querer queriendo”.

Luis, otro de los concursantes la estaba oyendo y puso cara de susto.
Las participantes de MasterChef estaban en la sala de la casa del 24/7 en un momento de reposo cuando de pronto Luis pensó que era una buena oportunidad para hacer un “NotiBola”, una dinámica que él usa para dar contenido y que consiste en entrevistar a los cocineros.
TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué Cosita, la perrita que era de Silvia Pinal, tuvo mejor final que la mítica casa del Pedregal?

Los problemas de Carmen Fuentes en MasterChef

Carmen Fuentes León ha estado en el ojo crítico de MasterChef luego de sus comentarios violentos hacia algunos participantes pero también hacia los chefs que les dan clases.
En particular, durante una charla con Ricardo, se refirió a la chef Isabel Carvajal con insultos y groserías.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
La primera eliminación estuvo marcada por la salvación del público, que votó por Jazmín para que siga en la competencia
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dani Parra le hace promesa a su papá Héctor, que lleva cinco años en la cárcel
Mayo 20, 2026
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
Mayo 24, 2026
Famosos
¿Quién es Stephania, la influencer que iba a entrar a MasterChef por un error de Poncho Cadena?
Mayo 20, 2026
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
Mayo 20, 2026
masterchef-2026-elenco---0.jpg
Famosos
Quién es quién en MasterChef 24/7 México 2026: lista completa de participantes
Mayo 18, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Daniela Parra ingresa a ‘MasterChef 24/7’ y le dedica su primer platillo a su papá: “esto lo hago por ti”
Mayo 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
masterchef (1).jpg
Famosos
Errores en MasterChef 24/7: anuncian ganadores que no eran y protestan por incluir a famosos como Lancer
Mayo 18, 2026
 · 
Alejandro Flores

Luego de ser reprendidos por la chef Zahie Téllez, Carmen argumentó que su comentario había sido malinterpretado porque ella lo dijo en broma.

Carvajala la perdonó y le dijo: “Después de todo yo no le tengo que demostrar nada a nadie”.

Sin embargo, esa actitud de Carmen se repitió la tarde de este jueves durante el mencionado NotiBola.
Carmen dijo:

“Es que no entienden mi sentido del humor. Mi error es creer que la gente es inteligente y saben que estoy bromeando”, dijo Carmen en una perorata de casi 10 minutos en la que intentó justificar sus comentarios.

Carmen asegura que “la gente del norte es así” y que hasta ahora todo ha sido un malentendido.

“No me he dado en explicar que mi sarcasmo es bastante obvio, pero es error mío por creer que no están estúpidos”.

Y cerró su discurso otra vez con el argumento de que era una broma.

Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Paul Stanley documental.jpg
Famosos
¿Paul Stanley demandará a los productores del nuevo documental de Paco Stanley?
Junio 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco stanley
Famosos
Nuevo documental de Paco Stanley promete destapar quién ORDENÓ EL ASESINATO del conductor
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Betty-la-fea.jpg
Famosos
Entre LÁGRIMAS, ‘Fredy’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ revela: “fui abusad0 en mi niñez y adolescencia”
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Flaco-Ibanez.jpg
Famosos
Preocupa la salud de Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez; fue hospitalizado DE EMERGENCIA
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ivonne-Montero-Vanessa-Bauche.jpg
Famosos
¿Qué Vanessa Bauche LE RECLAMÓ a Ivonne Montero por no sumarse a demanda contra Pascacio?: “Pobrecita”
La actriz aclaró la supuesta invitación a demandar a su violentador y destapó otra verdad.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Daniela Parra destapa cuánto dinero le cuesta PROTEGER a su papá, Héctor Parra, en la cárcel
El actor, que fue condenado a 13 años en prisión, requiere de una alta suma para garantizar su bienestar al interior del penal.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Bogue-Wendy.jpg
Famosos
‘La Bogue’ señala que con Wendy Guevara hay “UN RETROCESO” para la comunidad trans en México
Aunque en el pasado la apoyó, ahora le reprocha su postura en espacios públicos.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieta-Paquita.jpg
Famosos
Reportan la DESAPARICIÓN de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; hace 15 días no se sabe nada de ella
La joven de 28 años fue vista por última vez en San Miguel de Allende y se dice que escapó de un centro de rehabilitación.
Junio 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez