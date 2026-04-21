Identifican al tirador de las pirámides de Teotihuacán, está vinculado a la MASACRE DE COLUMBINE

Este lunes 20 de abril se registró un hecho insólito luego de que un hombre abriera fuego en uno de los destinos turísticos más populares de México: las pirámides de Teotihuacán.

Después, el responsable se mató de un disparo, dijeron las autoridades.

Las fuerzas se seguridad estatales y federales acudieron al yacimiento arqueológico tras recibir una llamada de emergencia y se encontrados con dos personas sin vida, “una de ellas, el probable agresor”. Más tarde se dio a conocer una lista con los nombre de otros 13 turistas que habían resultado heridos.

Siete personas presentaban heridas de bala, entre ellos dos menores, de 6 y 13 años, originarios de Colombia y Brasil. También seis ciudadanos estadounidenses de entre 26 y 61 años.

Trascendió que este tiroteo en las pirámides de Teotihuacán es el primero de este tipo en la historia moderna del lugar.

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Según el IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: “Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad”, según un comunicado publicado en X.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió en X.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad”.

Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá.



He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los… https://t.co/ceBDNjKxDv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

¿Qué se sabe del sospechoso?

Según reportes televisivos, los disparos se produjeron alrededor del mediodía en la Pirámide de la Luna, que es junto con la Pirámide del Sol una de las dos grandes edificaciones del sitio arqueológico.

El tirador estaba en uno de los niveles superiores de la edificación y sostuvo una discusión con algunos visitantes antes de abrir fuego. Después se quitó la vida de un disparo.

Varios videos que comenzaron a difundirse en redes sociales mostraban al atacante, un hombre joven, caminar con un arma por el lugar, mientras otras personas permanecían tiradas en una de las plataformas de la Pirámide de la Luna.

De acuerdo con el diario El Universal, el atacante vestía una camiseta negra con la leyenda ‘Disconnect and self destruct’ (‘Desconecta y autodestrúyete’), además de portar una imagen elaborada con Inteligencia Artificial.

Entre sus pertenencias se encontró su INE y con ella se confirmó su identidad. Su nombre era Julio César Jasso Ramírez y tenía 27 años.

Había también una foto elaborada con IA junto a su cuerpo donde aparecía con Erick Harris y Dylan Klebold, responsables de la masacre de Columbine, en EE.UU., ocurrida hace 25 años.

En redes sociales el hombre aparece posando mientras realiza el saludo nazi.

El jefe de la policía estatal dijo que los primeros indicios sugieren que actuó solo.

Una visitante, Laura Torres, dijo que vio al sospechoso “disparando en la pirámide”, en la que había varias personas. Según el testimonio, el tirador permitió a un par de personas descender, pero a otras les disparó en el lugar. La testigo aseguró haber escuchado “más de 20" detonaciones.

“Primero esporádicas, luego una tras otra”, relató Torres a los reporteros. Muchos turistas entraron en pánico y empezaron a correr hacia las salidas, añadió.

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Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados de México anualmente, con más de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros. Forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.