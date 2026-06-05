Dejan fuera del homenaje a Antonio Aguilar a una integrante de la dinastía; ¿fue decisión de Pepe?

Son, en total, 16 canciones que renuevan el legado de Antonio Aguilar en un disco tributo llamado “Qué viva don Antonio Aguilar”.

Cada una de ellas reinterpretada por algún artista invitado, incluyendo al fallecido don Vicente Fernández.

Lo que ha llamado la atención es que en esa lista no tuvo cabida Majo Aguilar, pero sí los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar.

Pepe, padre de estos dos últimos, es el organizador, creador y productor de este álbum en el que también aparecen Lucero, Banda el Recodo, Banda MS, Guadalupe Pineda, Edén Muñoz, Lucero, Carlos Rivera y Alfredo Olivas.

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La explicación de por qué no está Majo Aguilar en el tributo de su abuelo

La no inclusión de Majo Aguilar levantó algunas sospechas de distanciamiento con la familia: es prima de Ángela y Leonardo pero se la ha visto mucho más cercana a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe y que tiene in conflicto público y virulento contra sus medios hermanos.

Pepe Aguilar, sin embargo, asegura que no tiene nada en contra de Majo y que no está en este tributo por una cuestión de mero espacio.

“Seguramente habrá un volumen 2, seguramente haremos más cosas. Yo a ella la quiero mucho y de seguro estará en los siguientes proyectos”.

Por ahora, lo cierto es que por ahora el video con más vistas dentro de todos los del homenaje a don Antonio es “Cama de piedra” con la Banda el Recodo.