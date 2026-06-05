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Dejan fuera del homenaje a Antonio Aguilar a una integrante de la dinastía; ¿fue decisión de Pepe?

El disco tributo al Charro de México tiene 16 canciones reinterpretados por artistas como Ángela y Leonardo Aguilar

Junio 04, 2026 • 
Alejandro Flores
majo aguilarpepe aguilartributo.jpg

Majo y Pepe Aguilar

Instagram / Captura Youtube

Son, en total, 16 canciones que renuevan el legado de Antonio Aguilar en un disco tributo llamado “Qué viva don Antonio Aguilar”.

Cada una de ellas reinterpretada por algún artista invitado, incluyendo al fallecido don Vicente Fernández.
Lo que ha llamado la atención es que en esa lista no tuvo cabida Majo Aguilar, pero sí los hermanos Ángela y Leonardo Aguilar.

Pepe, padre de estos dos últimos, es el organizador, creador y productor de este álbum en el que también aparecen Lucero, Banda el Recodo, Banda MS, Guadalupe Pineda, Edén Muñoz, Lucero, Carlos Rivera y Alfredo Olivas.
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La explicación de por qué no está Majo Aguilar en el tributo de su abuelo

La no inclusión de Majo Aguilar levantó algunas sospechas de distanciamiento con la familia: es prima de Ángela y Leonardo pero se la ha visto mucho más cercana a Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe y que tiene in conflicto público y virulento contra sus medios hermanos.

Pepe Aguilar, sin embargo, asegura que no tiene nada en contra de Majo y que no está en este tributo por una cuestión de mero espacio.

Nodal y Ángela

Nodal y Ángela Aguilar

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“Seguramente habrá un volumen 2, seguramente haremos más cosas. Yo a ella la quiero mucho y de seguro estará en los siguientes proyectos”.

Por ahora, lo cierto es que por ahora el video con más vistas dentro de todos los del homenaje a don Antonio es “Cama de piedra” con la Banda el Recodo.

PEPE AGUILAR Antonio Aguilar Majo Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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