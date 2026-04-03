Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Saqueos de huevos de tortuga en Oaxaca desata INDIGNACIÓN: La Marina salvaguarda dos mil

A través de redes sociales se hizo viral un video que exhibe a varios sujetos robando y lanzando tortugas.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Huevos-tortuga.jpg

Indignan imágenes de sujetos robando huevos de tortuga en Oaxaca.

YouTube

Absoluta indignación es la que provocó un video difundido en redes sociales donde se observa a varios sujetos robando nidos de tortugas. Los hechos ocurrieron en la Playa Escobilla, en Oaxaca, sitio considerado como uno de los santuarios de anidación más importantes de México.

Es por ello que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al lugar y comenzó acciones para identificar a los posibles responsables, destacando que la venta y saqueo de huevos de tortuga constituyen un delito federal.

Las imágenes que se volvieron tendencia muestran a un grupo de sujetos cometiendo la extracción y, en un momento, a un hombre lanzando a una tortuga, acto que ha provocado profunda indignación.

TE RECOMENDAMOS: Captan a ardillas fumando cigarros electrónicos tras CONFUNDIR sus aromas a frutas con comida

En tanto la PROFEPA reiteró el grave impacto del robo de huevos de tortuga, pues amenazan la reproducción y conservación de la especie en esa playa.

Tras la viralización de las imágenes, cientos de usuarios en redes sociales reclamaron un castigo a los responsables de este hecho.

Más noticias virales
Perros-perdidos.jpg
Viral
7 perros escapan de un SECUESTRO, recorren 17 km y regresan solos a casa; los llevaban a una carnicería
Un Corgi era el líder que dirigía el recorrido de los canes que escaparon de un camión.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia
Marzo 05, 2026
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Febrero 26, 2026
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
Mamá-Kenia.jpg
Viral
Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

La tortuga golfina es la especie más significativa en Playa Escobilla, y es uno de los pocos sitios en todo el planeta en los que la especie acude a anidar en forma masiva.

Además, en esta playa se concentra la mayor cantidad de animaciones para hembras de cualquier especie de tortuga marina a nivel mundial.

NO TE VAYAS SIN LEER: Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”

Actualmente se conocen 12 playas de arribada para la especie de tortuga golfina y el santuario playa Escobilla se encuentra en primer lugar a nivel mundial con el mayor número de anidación de tortugas golfinas.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Guarderia.jpg
Viral
Horror en guardería: Finge ser padre de familia y termina asesinando con un MACHETE a niños de 2 y 3 años
Abril 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
viaje a la luna artemis 2.jpg
Viral
Así fue el lanzamiento de Artemis 2, el primer viaje a la Luna en 54 años
Abril 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Valentina-Gilabert (1).jpg
Viral
Valentina Gilabert al borde de la muerte POR SEGUNDA VEZ… ¡por una infección en todos sus órganos!
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-Un-Tal-Fredo.jpg
Viral
Boda de ‘Un Tal Fredo’, donde cantó Carlos Rivera, provocó DAÑO ECOLÓGICO IRREVERSIBLE y clausuran Cuatro Ciénegas
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
La frase se ha vuelto un meme obligatorio para todos los turistas fans de Thalía
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
La cantante solamente ha aceptado hacer apariciones especiales e interpretar los temas principales de algunos melodramas infantiles
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
El cantante se puso intenso cuando le tocó convertirse en un rockstar
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Entre gritos y versos improvisados, Horacio Pancheri y Luis Coronel enfrentaron al animal
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores