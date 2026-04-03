Saqueos de huevos de tortuga en Oaxaca desata INDIGNACIÓN: La Marina salvaguarda dos mil

Absoluta indignación es la que provocó un video difundido en redes sociales donde se observa a varios sujetos robando nidos de tortugas. Los hechos ocurrieron en la Playa Escobilla, en Oaxaca, sitio considerado como uno de los santuarios de anidación más importantes de México.

Es por ello que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió al lugar y comenzó acciones para identificar a los posibles responsables, destacando que la venta y saqueo de huevos de tortuga constituyen un delito federal.

Las imágenes que se volvieron tendencia muestran a un grupo de sujetos cometiendo la extracción y, en un momento, a un hombre lanzando a una tortuga, acto que ha provocado profunda indignación.

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En tanto la PROFEPA reiteró el grave impacto del robo de huevos de tortuga, pues amenazan la reproducción y conservación de la especie en esa playa.

Tras la viralización de las imágenes, cientos de usuarios en redes sociales reclamaron un castigo a los responsables de este hecho.

La tortuga golfina es la especie más significativa en Playa Escobilla, y es uno de los pocos sitios en todo el planeta en los que la especie acude a anidar en forma masiva.

Además, en esta playa se concentra la mayor cantidad de animaciones para hembras de cualquier especie de tortuga marina a nivel mundial.

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Actualmente se conocen 12 playas de arribada para la especie de tortuga golfina y el santuario playa Escobilla se encuentra en primer lugar a nivel mundial con el mayor número de anidación de tortugas golfinas.