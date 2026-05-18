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Bebé de 6 meses es abandonado en Uber, su papá HUYE EN MOTO y luego intenta recuperarlo

Pero el sujeto no volvió por el menor, más bien policías lo contactaron, pero al final no pudo acreditar su parentesco.

Mayo 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Bebe-abandonado.jpg

Un menor fue abandonado en un Uber por su supuesto papá, pero al reclamarlo no supo ni cuando nació.

N+/Gobierno Ecatepec

Un bebé de seis meses fue abandonado en un Uber en el municipio de Ecatepec, por lo que policías lo pusieron en resguardo y llevaron al DIF. Al percatarse de que el menor estaba en situación vulnerable, primero le consiguieron comida y ropa.

Según primeros reportes, el supuesto padre del bebé pidió el taxi de aplicación y al abordar el auto lo llevaba en brazos. Luego le pidió al conductor que fueran hasta un taller en donde recogió una motocicleta y que de ahí lo siguiera con el niño a bordo, pues argumentó que no podía llevarlo.

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Sin embargo, metros adelante, en la vía Morelos, el sospechoso avanzó a gran velocidad, por lo que el chofer ya no pudo seguirlo. Ante los hechos, buscó una patrulla y les narró lo sucedido.

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Ericka Rodríguez

De acuerdo con los oficiales, en una mochila con la que dejó al pequeño en el taxi venían dos botellas de alcohol y un biberón con atole descompuesto.

En un comunicado de la policía se señala que cinco horas después llegó al lugar Raúl Michell ’N’, supuesto padre del menor, para pedir que se lo entregaran, sin embargo, la procuradora determinó que se quedaría en el DIF.

Lo anterior debido a que el hombre que dijo ser el padre no pudo acreditar el parentesco, ya que no contaba con registro, acta de nacimiento, ni CURP, por lo que se requirió la presencia de la madre.

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Ante ello, se iniciará una denuncia ante el Ministerio Público y el menor quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar de Ecatepec.

Uber ecatepec Bebé
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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