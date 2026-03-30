Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Captan a ardillas fumando cigarros electrónicos tras CONFUNDIR sus aromas a frutas con comida

Varios videos de TikTok dan cuenta de cómo los animales manipular los vapes.

Marzo 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ardillas-vapeadores.jpg

Así captaron a un de ardillas fumando cigarrillos electrónicos.

TikTok

Un par de videos en la plataforma TikTok han causado alarma, pues registraron una actividad que representa un nuevo riesgo para la fauna urbana: ardillas manipulando y mordiendo vapeadores.

Las imágenes, que ya se hicieron virales, muestran como las ardillas sujetan con sus patas un cigarrillo electrónico, esto tras confundir los aromas con alimento, según señalan especialistas.

La conducta de los roedores es atribuida a una confusión sensorial provocada por los residuos de estos productos.

TE RECOMENDAMOS: Alerta por aumento de avistamientos de RATAS en Reforma, Zona Rosa y Tlatelolco: “es un foco de infección”

@carly.dane

♬ Because I Got High - Afroman

Craig Shuttleworth, especialista de la Universidad de Bangor, explicó al diario New York Post que los aromas frutales resultan mucho más llamativos para los roedores que el tabaco tradicional. En décadas anteriores, aunque existían colillas de cigarro en las calles, no se reportaba un interés similar por parte de estos animales.

Este comportamiento, según los expertos, conlleva graves peligros para la salud de la fauna urbana, pues al morder los vapeadores, las ardillas podrían ingerir microplasticos y exponerse directamente a la nicotina, una sustancia que no encuentran en su entorno natural y para la cual su organismo no posee defensas.

Más noticias virales
Perros-perdidos.jpg
Viral
7 perros escapan de un SECUESTRO, recorren 17 km y regresan solos a casa; los llevaban a una carnicería
Un Corgi era el líder que dirigía el recorrido de los canes que escaparon de un camión.
Marzo 24, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia
Marzo 05, 2026
Viral
La historia de ‘Punch’, el bebé mono que se aferra a su peluche tras RECHAZO y abandono de su madre
Febrero 26, 2026
Viral
Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público
Febrero 24, 2026
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
Febrero 18, 2026
Mamá-Kenia.jpg
Viral
Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá
Enero 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Dib.jpg
Viral
Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Además de lo tóxico del líquido, los componentes electrónicos y las baterías representan riesgo de asfixia o envenenamiento por metales pesados.

NO TE VAYAS SIN LEER: José Luis vive en las vías del tren, le quitaron a su perra y sus cachorros pero luchó hasta recuperarlos

@tts_tiktok22

Squirrel smoking a vape in my yard #fyp#squirls#phillytiktok#fypシ #blowthisup

♬ original sound - TT’S TIKTOK

La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) calificó el incidente como un recordatorio crítico sobre los peligros de la basura mal gestionada. Según datos de la organización, antes de las restricciones de venta, se desechaban aproximadamente cinco millones de cigarrillos electrónicos de un solo uso cada semana.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ESTADIO CIUDAD DE MEXICO PORTUGAL.jpg
Viral
¡Tragedia antes del México-Portugal! La SSC reporta que un aficionado muere al saltar desde los palcos
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Miss-Tailandia.jpg
Viral
Miss Tailandia pierde los dientes: Se le salen en plena pasarela y vive BOCHORNOSO momento
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Noelia-Castillo.jpg
Viral
El caso de Noelia Castillo: la joven de 25 años que recibió la EUTANASIA en España
Marzo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Conductora-muere.jpg
Viral
Famosa conductora de TV muere tras OCULTAR una enfermedad terminal: “Nunca faltó a un día de grabación”
Marzo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ricardo hill.jpg
Famosos
Ricardo Hill manda doloroso mensaje a sus hijos en medio de una profunda depresión
El comediante conocido por su parodia de El Ticher en “La hora Pico” lleva tres años sin ver a su hija Diana
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
cumpleanos michaela bisogno.jpg
Famosos
Michaela Bisogno sorprende a Pati Chapoy con su apariencia al cumplir 10 años
La hija de Daniel Bisogno estuvo en el foro de “Ventaneando” para su fiesta por los 10 años de edad
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
erik rubin.jpg
Famosos
Erik Rubín comparte foto con su nueva novia y su hija Nina en festival de música
El cantante se mostró feliz en el Parque Fundidora, al que acudió para ver el concierto de Guns N’ Roses
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
marcela mistral.jpg
Famosos
Marcela Mistral revela conversación que le rompió el corazón antes de Ring Royale: “Preferían a Poncho”
La influencer contó que Supernova la rechazó y eso dio origen al Ring Royale
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores