Captan a ardillas fumando cigarros electrónicos tras CONFUNDIR sus aromas a frutas con comida

Un par de videos en la plataforma TikTok han causado alarma, pues registraron una actividad que representa un nuevo riesgo para la fauna urbana: ardillas manipulando y mordiendo vapeadores.

Las imágenes, que ya se hicieron virales, muestran como las ardillas sujetan con sus patas un cigarrillo electrónico, esto tras confundir los aromas con alimento, según señalan especialistas.

La conducta de los roedores es atribuida a una confusión sensorial provocada por los residuos de estos productos.

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Craig Shuttleworth, especialista de la Universidad de Bangor, explicó al diario New York Post que los aromas frutales resultan mucho más llamativos para los roedores que el tabaco tradicional. En décadas anteriores, aunque existían colillas de cigarro en las calles, no se reportaba un interés similar por parte de estos animales.

Este comportamiento, según los expertos, conlleva graves peligros para la salud de la fauna urbana, pues al morder los vapeadores, las ardillas podrían ingerir microplasticos y exponerse directamente a la nicotina, una sustancia que no encuentran en su entorno natural y para la cual su organismo no posee defensas.

Además de lo tóxico del líquido, los componentes electrónicos y las baterías representan riesgo de asfixia o envenenamiento por metales pesados.

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La Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA) calificó el incidente como un recordatorio crítico sobre los peligros de la basura mal gestionada. Según datos de la organización, antes de las restricciones de venta, se desechaban aproximadamente cinco millones de cigarrillos electrónicos de un solo uso cada semana.