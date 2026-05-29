Vuelve la telenovela donde Daniela Castro revela terrible verdad a Maite Perroni; te decimos cuándo y dónde

Los escritores de telenovelas suelen permanecer en una especie de anonimato pero sin duda hay algunos que, con sus historias, han ayudado a crear estrellas.

Tal es el caso de los escritores José Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña, que trabajaron juntos por primera vez en 1991, cuando escribieron la mítica “Cadenas de amargura”, que fue protagonizada por Daniela Castro.

Los caminos de los escritores y la actriz se cruzaron de nuevo en 2009, con la telenovela “Mi pecado”, en la que Castro se encargó de la protagonista madura.

Junto con Maite Perroni como su hija, Daniela interpretó a una madre desalmada y cruel que odiaba incluso tener que mencionar el nombre de su hija, Lucrecia.

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El terrible secreto de “Mi pecado”

La telenovela fue producida por Juan Osorio y fue un éxito de rating con casi 20 puntos por episodio en promedio. Tuvo una repetición en el canal Tlnovelas en 2019, cuando otra vez marcó altos niveles de audiencia.

Eso llevó al canal a elegirla para su proyecto de restauración y remasterización. Esta nueva versión, con sonido e imagen mejores incluso que en su transmisión original comenzará el 15 de junio a través de Tlnovelas.

Para muchos fans de Daniela y Maite, esta telenovela es una de sus mejores actuaciones sobre cuando llega el momento de saber por qué Rosario Pedraza odia a su hija Lucrecia.

Con una actuación temperamental, acorde con el tono de las telenovelas, ambas lloran de rabia cuando se enteran de verdades mutuas... porque no sólo es Rosario la que guarda un secreto, Lucrecia también: ambas fueron abusadas por el mismo hombre.

