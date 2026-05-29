Suscríbete
Síguenos en:
Telenovelas

Vuelve la telenovela donde Daniela Castro revela terrible verdad a Maite Perroni; te decimos cuándo y dónde

Producida por Juan Osorio, tuvo ya una repetición en 2019 pero ahora regresa con una versión remasterizada y restaurada

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
maite perroni daniela castro.jpg

Lucrecia y Rosario se enfrentan

Tlnovelas

Los escritores de telenovelas suelen permanecer en una especie de anonimato pero sin duda hay algunos que, con sus historias, han ayudado a crear estrellas.

Tal es el caso de los escritores José Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña, que trabajaron juntos por primera vez en 1991, cuando escribieron la mítica “Cadenas de amargura”, que fue protagonizada por Daniela Castro.
Los caminos de los escritores y la actriz se cruzaron de nuevo en 2009, con la telenovela “Mi pecado”, en la que Castro se encargó de la protagonista madura.
Junto con Maite Perroni como su hija, Daniela interpretó a una madre desalmada y cruel que odiaba incluso tener que mencionar el nombre de su hija, Lucrecia.
TE RECOMENDAMOS: ¿Desde hace cuántos años no veíamos a Daniel Arenas y Silvia Navarro en telenovela?

El terrible secreto de “Mi pecado”

La telenovela fue producida por Juan Osorio y fue un éxito de rating con casi 20 puntos por episodio en promedio. Tuvo una repetición en el canal Tlnovelas en 2019, cuando otra vez marcó altos niveles de audiencia.

Eso llevó al canal a elegirla para su proyecto de restauración y remasterización. Esta nueva versión, con sonido e imagen mejores incluso que en su transmisión original comenzará el 15 de junio a través de Tlnovelas.

Te puede interesar:
JORGE MEDINA.jpg
Famosos
Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda
Mayo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg
Famosos
Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg
Famosos
¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco de la o.jpg
Famosos
Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores

Para muchos fans de Daniela y Maite, esta telenovela es una de sus mejores actuaciones sobre cuando llega el momento de saber por qué Rosario Pedraza odia a su hija Lucrecia.

Con una actuación temperamental, acorde con el tono de las telenovelas, ambas lloran de rabia cuando se enteran de verdades mutuas... porque no sólo es Rosario la que guarda un secreto, Lucrecia también: ambas fueron abusadas por el mismo hombre.

Daniela Castro Maite Perroni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
guardián de mi vida.jpg
Telenovelas
¿Desde hace cuántos años no veíamos a Daniel Arenas y Silvia Navarro en telenovela?
Mayo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
tancercadeti.jpg
Telenovelas
David Zepeda y Oka Giner estrenan “Tan cerca de ti, nace el amor”, dispuestos a todo
Mayo 25, 2026
 · 
Edson Vázquez
muchachitas.jpg
Telenovelas
Video de 1992 demuestra la mala relación entre Ceci Tijerina y Kate del Castillo
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
oka giner ana maria orozco tan cerca de ti.jpg
Telenovelas
“Tan cerca de tí": Así luce Oka Giner con el personaje doble que hizo Ana María Orozco hace 12 años
Mayo 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Barbero-rompe-cuello.jpg
Viral
Barbero LE ROMPE el cuello a su cliente mientras intentaba relajarlo con técnica de quiropraxia
El hombre acudió a cortarse el cabello, sin embargo, al mostrarse tenso, el estilista quiso ayudarle y todo salió mal.
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maria-de-todos-los-angeles.jpg
Famosos
Mara Escalante da EL ÚLTIMO ADIÓS a querido integrante de ‘María de Todos los Ángeles’ con triste mensaje
La actriz se mostró visiblemente conmovida ante la partida de su amigo y colaborador.
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
El trabajador se declaró culpable por haberle suministrado la droga el día de su muerte.
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Ibanez.jpg
Famosos
¿Le dieron 5 años de prisión como sentencia al reportero de TUDN acusado de TERRORISMO en Sudáfrica?
Se esperaba que Julio Ibáñez y su camarógrafo pronto volvieran a México, ¿qué pasó?
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez