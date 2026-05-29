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Yeri Mua pierde miles de seguidores tras arresto de su ex Naim Darrechi pero responde a sus haters

La influencer veracruzana tuvo un romance tórrido y trágico con Naim en 2023

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
yeri mua naim darrechi.jpg

Yeri Mua reaccionó desde Asia, donde está de viaje

TikTok

Yeri Mua y Naim Darrechi tuvieron una de las relaciones más tormentosas del ambiente de creadores de contenido.

Se hicieron novios en 2023 y juntos crearon videos virales para sus millones de seguidores durante los primeros meses en los que, además, mostraron pasión desmedida.
Todo cambió cuando Yeri Mua le informó a Naim que estaba embarazada.
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El arresto de naim Darrechi

Ahora que Naim fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México por usar un vapeador (aunque horas más tarde en la Fiscalía se le acusó de discriminación) el nombre de Yeri Mua ha surgido como la artífice de una supuesta venganza en la que ella habría contactado a una azafata para “plantarle” el vapeador a Naim.
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Darrechi, quien salió de La Mansión VIP luego de haber intentado golpear a La Jessu y de hacerle un hoyo a una puerta, recibió el apoyo de Sol León, influencer y empresaria que lo conoci´do dentro de ese reality.
Ella viajaba con él y negó las acusaciones, además de poner a su disposición a su equipo de abogados, con los que finalmente logró que se le pusiera en libertad.

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La respuesta de Yeri Mua

Entonces las sospechas de que Yeri Mua habría planeado un complot contra Naim provocó que muchos fans de Sol y del propio español atacaran a Yeri Mua con mensajes de odio en sus redes sociales.
Comenzaron también una campaña para dejar de seguirla en TikTok, donde efectivamente Yeri bajó de 29.9 a 29.8 millones de seguidores.
La influencer veracruzana, sin embargo, lo que ha hecho es responder a sus odiadiores dentro de sus mismos mensajes.
La acusan, por ejemplo, de que ella ya conocía a la azafata o de que era su prima.
Yeri Mua responde con ironía: “Sí, iba conmigo a la secundaria”.

@yerimuaa

La más poderosisima según 🫪🤣 #yerimua

♬ sonido original - 4everrey

También se burla de la manera en que, aseguran, planeó el arresto de Darrechi y que debió implicar la movilización de personal del aeropuerto.

“Así fue, lo hice porque soy dueña del aeropuerto”.

Yeri Mua La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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