‘El Guana’ destapa HUMILLACIONES Y MALTRATO de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “gritar, mentar madr*s”

“De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’”.

Gritos, humillaciones y maltratos son parte de trabajar con Israel Jaitovich, esto según José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Guana’. El exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ acudió como invitado al podcast ‘Pipiris Nights’, de ‘Apio’ Quijano, y ahí destapó lo horrible que fue trabajar junto al conductor de ‘La cantina del Tunco’.

‘El Guana’ dijo que, después de más de 30 años de trayectoria, su experiencia al lado de Jaitovich lo hizo decidir que no volvería a colaborar con él.

Rodríguez añadió que en la mayoría de sus trabajos ha tenido experiencias positivas, sin embargo, con Israel no y tuvo que ser testigo de gritos, humillaciones y malos tratos.

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También afirmó que nunca logró conectar con la forma de trabajo del productor y que esa distancia no se debió a un conflicto creativo, sino al trato que supuestamente recibía durante las grabaciones.

“Hay un productor, el señor Jaitovich, con todo respeto, la neta es que a mí sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo, tiene su forma de trabajar y yo no comulgo con esta forma de trabajar”, dijo ‘El Guana’.

Al tiempo, describió escenas en las que presuntamente Israel pasaba de insultar al equipo a cambiar de actitud cuando comenzaban las grabaciones. En la narración de esos momentos, planteó cómo era detrás en contraste cuando aparecía frente a las cámaras.

“De ofender al equipo, gritar, mentar madres y cuando es el 3, 2, 1: ‘amigo, ¿cómo estás?’ y tú estás como de: ‘güey está llorando el de la cámara 2, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?’”.

‘El Guana’ expresó que esas experiencias bastaron para que tomara distancia, pese a que en diversas oportunidades recibió invitaciones para acudir a la emisión de Jaitovich.

“Me hizo el gran favor de invitarme varias veces a su programa, ‘no pude ir’ y la verdad es que dije ‘no, la neta no quiero, no me late esa energía’”.

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En otro fragmento de la entrevista con ‘Apio’, ‘El Guana’ mencionó que hubo otras personas con las que vivió momentos de tensión y que también enfrentó gritos y humillaciones, aunque prefirió reservarse la identidad. Según indicó, los tratos violentos no siempre provienen del productor central, sino de figuras que dentro del foro asumen una autoridad sobre el elenco o el staff.