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Telenovelas

¿Desde hace cuántos años no veíamos a Daniel Arenas y Silvia Navarro en telenovela?

Los actores protagonizan “Guardián de mi vida”, producida por Juan Osorio y que está a punto de estrenarse por ViX

Mayo 27, 2026 • 
Alejandro Flores
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Silvia Navarro y Daniel Arenas interpretan a una “pareja prohibida”

Octavio Lazcano / TVyNovelas

“Nos han dado la oportunidad de regresar a lo que más amamos”, dice Daniel Arenas a propósito de su regreso a las telenovelas junto a Silvia Navarro.

Los actores son los protagonistas de “Guardián de mi vida”, producida por Juan Osorio y que narra la historia de una mujer atrapada en un matrimonio que le da holgura económica pero la mantiene atrapada en el engaño y el aburrimiento.
Sus vidas se cruzan cuando el personaje de Silvia Navarro, Sofía Peralta-Avitia sufre un intento de secuestro, del cual es salvada por el personaje de Arenas, Franco Gallardo Toro.
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El regreso de Silvia Navarro y Daniel Arenas

En una coincidencia feliz, ambos actores regresan a las telenovelas después de 5 años.
Mientras que Silvia se mantuvo ocupada en hacer series y películas, Daniel se convirtió en conductor del matutino “Hoy Día”, en Telemundo, donde estuvo tres años.

Sobre las razones para volver a las telenovelas, Navarro explica que sin duda Juan Osorio fue un elemento clave.

“Gracias a Juan por este regalo, por esta bienvenida y por darme la oportunidad de hacer lo que más amo: las telenovelas. Qué afortunada de estar al lado de cada uno de mis compañeros, a los cuales disfruto enormemente en cada uno de sus personajes,y en cada labor que realizan, técnicos, staff, producción, todos los que crean la magia”.

“Guardián de mi vida” se estrena este viernes en la plataforma de ViX y el 29 de junio por las estrellas.

Guardián de mi vida Silvia Navarro Daniel Arenas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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