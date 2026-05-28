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Ivonne Montero MANDA INDIRECTA a Paulina Rubio en medio de la batalla legal por la custodia de su hijo

Sin decir su nombre, la actriz le envió un fuerte mensaje a ‘La Chica Dorada’ para que deje a un lado el ego y piense en su hijo.

Mayo 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ivonne Montero le envió un mensaje contundente a Paulina Rubio.

Instagram/Youtube

“Hay que dejar de lado el ego, hay que ser humildes, hay que ser sencillos”.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Ivonne Montero no se quedó callada y mandó una fuerte indirecta a Paulina Rubio en medio de la disputa legal que enfrenta con su expareja con la custodia de su hijo mayor.

Cabe recordar que aunque ‘La Chica Dorada’ está a la espera de la decisión final de un juez, fue el propio Andrea Nicolás quien ya manifestó sus deseos que irse a vivir a Madrid con su papá, Nicolás Vallejo-Nágera.

En tanto, la actriz se refirió a este caso, aunque sin mencionar nombres, pidió que se priorice la plenitud del adolescente.

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“Siempre en estos casos hay que dejar de lado el ego, hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que pensar en el bienestar del hijo”, declaró Montero.

A pregunta expresa, Ivonne afirmó que no pretende juzgar a la intérprete de ‘Y yo sigo aquí’.

“No me atrevo a comentar nada ni hacer ningún señalamiento, ni mucho menos, ni aplaudirle nada porque no conozco su historia, no la conozco como madre”, expresó.
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Al tiempo, Ivonne reconoció que este tipo de situaciones suelen tornarse muy complicadas y dolorosas para todos los involucrados. Según dijo, muchas decisiones que toman los hijos pueden estar influenciadas por influencia externa o presión emocional.

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La protagonista de ‘La Loba’ insistió en que la batalla legal debe manejarse con conciencia y serenidad. “Hay que tomarlo con mucha conciencia, con mucha tranquilidad”, concluyó.

Ivonne Montero Paulina Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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