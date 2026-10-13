En una casa del Pedregal colocaron UNA ESTATUA de ‘Baphomet’ y vecinos exigen que la quiten

En una vivienda de la colonia Jardines del Pedregal, una de las más exclusivas de la Ciudad de México, colocaron una figura enorme de ‘Baphomet’, lo que ha generado controversia.

La estatua fue ubicada en la parte más alta de una casa, lo que provocó reacciones de rechazo entre quienes viven cerca.

Ante la incomodidad que ha provocado ‘Baphomet’ en el Pedregal, algunos habitantes comenzaron a reunir firmar y a manifestarse con pancartas para exigirle al propietario que la retire de su casa.

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Por su parte, el dueño indicó que la figura tiene un significado simbólico y al mismo tiempo defiende su derecho a decorar su hogar con los objetos que prefiera.

La posición del propietario de la casa y la estatua ha abierto el debate entre quienes consideran que la escultura resulta perturbadora y quienes creen que la instalación forma parte de la libertad del individuo para decidir sobre su propiedad.

‘Baphomet’ es una figura asociada históricamente con distintas representaciones esotéricas y religiosas, aunque su interpretación varía según el contexto, y su presencia no implica, por sí misma, que ocurran fenómenos paranormales.

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Por ahora, la polémica de la estatua de ‘Baphomet’ en Jardines del Pedregal continúa entre los vecinos, mientras la iniciativa para solicitar el retiro de la escultura busca reunir apoyos.