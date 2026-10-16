Captan a niño viajando ESCONDIDO entre las llantas de un autobús con rumbo a Querétaro

“Traigo un morrillo allá abajo”.

Un niño fue hallado mientras viajaba escondido debajo de un autobús que circulaba por una carretera a Querétaro. El hecho provocó alarma entre los otros automovilistas que detectaron las piernas del menor que sobresalían de la parte inferior del vehículo, por lo que alertaron al chofer.

El autobús presuntamente pertenece a la empresa Abordo Transporte Empresarial y avanzaba sobre la ruta que va de Cadereyta a Querétaro.

Primeros reportes indican que el menor habría viajado durante aproximadamente 45 minutos, mientras la unidad recorría cerca de 70 kilómetros.

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En redes sociales se volvió tendencia el video en el que se observa cómo un automovilista que sigue al autobús alerta al chofer y éste a su vez detiene el camión para encontrarse con las pierna que sobresalían.

“Por eso te vengo echando aguas, yo me espanté desde que lo vi”, comentó el automovilista al relatar cómo descubrió al estudiante debajo del autobús.

Fue a la altura de San Juan del Río donde el chofer descubre al chico de 13 años y ante su sorpresa le pregunta: “¿qué estás haciendo ahí?”, mientras intenta comprender cómo terminó viajando bajo esas condiciones.

Así quedó registrado el momento en que un automovilista alertó al chofer de un autobús, que viajaba de Cadereyta a Querétaro, sobre un joven sentado en el espacio destinado a la llanta de refacción. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/ptXarUHpUG — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 15, 2026

Una vez que la unidad se detuvo, el operador reconoció la presencia del menor y expresó: “Traigo un morrillo allá abajo”. Además, mencionó que el autobús había salido de Cadereyta y que el estudiante llevaba el uniforme de una secundaria de ese municipio.

Durante la conversación, los conductores plantearon la posibilidad de que el menor se hubiera sujetado de la estructura ubicada cerca de la llanta de refacción. Sin embargo, esta explicación no quedó confirmada en la grabación.

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El video concluye mientras el estudiante todavía permanece debajo del autobús y aparentemente se resiste a salir.