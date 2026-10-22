Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Joven pierde la vida trágicamente al caer de JUEGO MECÁNICO en la ‘Feria de Cabo San Lucas’

Otra de las personas que estaba arriba de ‘El Péndulo’ grabó el fatal momento en el que la joven salió precipitada de uno de los asientos.

Octubre 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Juego-mecanico.jpg

El juego mecánico mecánico conocido como ‘El Péndulo’ le arrebató la vida a una joven de 18 años en Baja California Sur.

IA/Instagram

“Mi primer pensamiento está con ella y con su familia”.

Una chica de 18 años murió luego de caer del juego mecánico conocido como ‘El Péndulo’ mientras se encontraba en la atracción que formaba parte de la ‘Feria de Cabo San Lucas’, en Baja California Sur.

Otra de las personas que estaba arriba del juego grabó el fatal accidente en el que la joven salió precipitada.

De inmediato equipos de emergencia arribaron al lugar y lograron trasladar a la joven, quien ingresó en una condición graves, según reportes. Tras varias horas intentando estabilizarla, finalmente falleció.

TE RECOMENDAMOS: Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE

Posteriormente, el Ayuntamiento de Los Cabos lamentó el deceso e indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la instancia encargada de determinar las causas del incidente.

Luego, el presidente municipal de Los Cabos escribió en sus redes sociales:

“Mi primer pensamiento está con ella y con su familia. He instruido que reciban todo el acompañamiento que necesiten, con cercanía y con pleno respeto a su privacidad”, mencionó Christian Agúndez Gómez.

Como medida preventiva, el juego mecánico involucrado fue asegurado y suspendido, mientras que el ayuntamiento de Los Cabos instruyó una revisión de las demás atracciones instaladas en el recinto ferial para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y la documentación establecidas por la normativa.

Más noticias virales
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Periodista cubría la noticia de un choque cuando helicóptero en el que sobrevolaba SE DESPLOMÓ
Septiembre 17, 2026
Viral
14 perritos murieron en una casa, estaban solos y un tanque de gas explotó tras caerle PIROTECNIA
Septiembre 17, 2026
Viral
Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas
Septiembre 16, 2026
Viral
Terror en un hotel: Sujeto se esconde DEBAJO DE LA CAMA de una pareja mientras dormían
Septiembre 15, 2026
Joanna-Wietrzyk.jpg
Viral
Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tandas-Nuevo-Leon.jpg
Viral
Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Combi-inundacion.jpg
Viral
Familia renta combi para IR A UNA FIESTA, quedan varados en inundación y mu3ren 6 por intoxicación
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Hombre sobrevive al cáncer, al COVID y a un incendio, pero muere en MONTAÑA RUSA de ‘Six Flags’

“Sé lo que esta feria significa para las familias de Los Cabos. Por eso mismo, la seguridad de quienes asisten es y seguirá siendo mi prioridad”, concluyó Agúndez Gómez.

Baja California juego Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Pastor-pantalla.jpg
Viral
¡Se repite la tragedia! Pastor es aplastado por PANTALLA GIGANTE mientras predicaba
Octubre 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Dentista.jpg
Viral
Hombre RECLAMA A DENTISTA por una pieza floja tras procedimiento y después le d1sp4ra hasta la mu3rt3
Octubre 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
muerte sacerdote cruz.jpg
Viral
Sacerdote muere por una cruz que lo aplasta y difunden su macabro último sermón; ¿predijo su destino?
Octubre 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Niño-escondido.jpg
Viral
Captan a niño viajando ESCONDIDO entre las llantas de un autobús con rumbo a Querétaro
Octubre 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jesse.jpg
Famosos
Jesse explica finalmente las razones físicas y mentales por las que abandonó el dueto con Joy
Ante las críticas por el lanzamiento de su nueva banda, Jesse responde que “mi plan era hacerlo a la par de Jesse y Joy”
Octubre 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
lorena tassinari.jpg
Famosos
Lorena Tassinari exhibe VIDEOS para acusar que fue golpeada por una disputa de terrenos
Tras 8 años en disputa, Tassinari logró una sentencia favorable pero ahora acusa que fue agredida por policías privados
Octubre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge coque muñiz disculpa frida.jpg
Famosos
Coque Muñiz se disculpa por lo que dijo de Frida Sofía y la acusación de abuso contra Enrique Guzmán
Durante una entrevista que le hizo a Gustavo Adolfo Infante, el Coque hizo una pregunta de la que ahora se arrepiente
Octubre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip nominados spetimos.jpg
Famosos
“Podrida”, jodida” y “denigras a mujeres": las acusaciones en la nominación de La Granja; así quedó la placa
Azalia y Rafa Mercadante fueron los granjeros más denunciados durante la séptima nominación de La Granja VIP
Octubre 21, 2026
 · 
Alejandro Flores