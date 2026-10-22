Joven pierde la vida trágicamente al caer de JUEGO MECÁNICO en la ‘Feria de Cabo San Lucas’

“Mi primer pensamiento está con ella y con su familia”.

Una chica de 18 años murió luego de caer del juego mecánico conocido como ‘El Péndulo’ mientras se encontraba en la atracción que formaba parte de la ‘Feria de Cabo San Lucas’, en Baja California Sur.

Otra de las personas que estaba arriba del juego grabó el fatal accidente en el que la joven salió precipitada.

De inmediato equipos de emergencia arribaron al lugar y lograron trasladar a la joven, quien ingresó en una condición graves, según reportes. Tras varias horas intentando estabilizarla, finalmente falleció.

TE RECOMENDAMOS: Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE

Muere joven tras caer de juego mecánico “El Péndulo” en la feria de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/5DmeqT8dpa — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 22, 2026

Posteriormente, el Ayuntamiento de Los Cabos lamentó el deceso e indicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur será la instancia encargada de determinar las causas del incidente.

Luego, el presidente municipal de Los Cabos escribió en sus redes sociales:

“Mi primer pensamiento está con ella y con su familia. He instruido que reciban todo el acompañamiento que necesiten, con cercanía y con pleno respeto a su privacidad”, mencionó Christian Agúndez Gómez.

Como medida preventiva, el juego mecánico involucrado fue asegurado y suspendido, mientras que el ayuntamiento de Los Cabos instruyó una revisión de las demás atracciones instaladas en el recinto ferial para verificar que cumplan con las medidas de seguridad y la documentación establecidas por la normativa.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hombre sobrevive al cáncer, al COVID y a un incendio, pero muere en MONTAÑA RUSA de ‘Six Flags’

“Sé lo que esta feria significa para las familias de Los Cabos. Por eso mismo, la seguridad de quienes asisten es y seguirá siendo mi prioridad”, concluyó Agúndez Gómez.