Sacerdote muere por una cruz que lo aplasta y difunden su macabro último sermón; ¿predijo su destino?

Patricio Alfredo Sánchez Molinar fue un sacerdote muy apreciado en su parroquia, en Guayaquil, Ecuador.

Su tragedia se ha hecho viral pues quedó grabada en un video espeluznante: el sacerdote está en el altar, en la última parte de la celebración eucarística cuando de pronto se desprende la enorme figura del Cristo crucificado que está en el retablo de la iglesia.

Entre lamentos y gritos, se ve que el padre Patricio es golpeado de lleno por la cruz y cae al suelo.

Horas más tarde de que el video se hizo viral, la Arquidióceis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote.

TE RECOMENDAMOS: El ‘fraude’ de Azalia en La Granja VIP toma fuerza porque ¿ni Adal Ramones puede desementirlo?

En redes sociales, sus feligreses lloraron su muerte y resaltaron que siempre fue un sacerdote ocupado en mejora su comunidad tanto en el aspecto espiritual como material.

El último sermón del Padre Patricio

Al mismo tiempo, se ha publicado un video que muestra el sermón que dio minutos antes de la tragedia.

Tras leer el evangelio correspondiente, el sacerdote centra su homilía en la importancia de dedicarle tiempo a la religión y desapegarse de los placeres mundanos.

“A veces nuestra vida la tornamos en cosas materiales y pasajeras, pero no damos el justo valor a las cosas de Dios. A veces nos pasamos horas en las páginas o en series y películas pero no dedicamos ese tiempo a Dios, un momentito en la mañana o en la noche”.

Su sermón, hacia el final, se tornó en un consejo que resultó profético para él mismo.