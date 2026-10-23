¡Tercer drama de sacerdote aplastado en la iglesia! Ahora fue con una pesada cruz de madera

En una peculiar coincidencia, desde hace unos días han sucedido varios incidentes en iglesias que han involucrado a sacerdotes.

Primero fue la trágica muerte de la sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinar, quien era muy apreciado en su parroquia, en Guayaquil, Ecuador.

Su tragedia se hizo viral pues quedó grabada en un video espeluznante: el sacerdote está en el altar, en la última parte de la celebración eucarística cuando de pronto se desprende la enorme figura del Cristo crucificado que está en el retablo de la iglesia.

Entre lamentos y gritos, se ve que el padre Patricio es golpeado de lleno por la cruz y cae al suelo.

Horas más tarde de que el video se hizo viral, la Arquidióceis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote.

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Después,el lunes, sucedió un nuevo caso en la India, donde el pastor cristiano Abraham Malamanti también terminó aplastado pero por una pantalla LED.

Como informamos en TVyNovelas, el líder religioso se encontraba ofreciendo un sermón en plena celebración religiosa al aire libre en la región de Andhra Pradesh.

En un video se puede observar el momento exacto en el que cae la pantalla luego de que el fuerte viento jugara en contra.

A diferencia del católico, el pastor no murió sino que fue trasladado a un hospital cercano donde médicos confirmaron que presentaba fracturas óseas menores, contusiones severas en la espalda y heridas superficiales, pero nada que comprometiera sus órganos vitales.

Nuevo caso de un drama con un sacedote

El tercer caso sucedió no en una celebración pública sino en la sacristía de una iglesia de Colombia, en donde un sacerdote pretendió bajar una pesada cruz de madera de un pedestal estaba, además sobre una base.

En un video se puede ver al sacerdote acercarse con determinación para mover la cruz pero luego titubea al darse cuenta de su peso.

En cuestión de segundos, toma un par de decisiones equivocadas: primero trata de ladearlo para bajarlo pero luego pretende regresarlo a su lugar y es en ese momento en el que la cruz cae sobre el sacerdote.

🇨🇴 | Se ha vuelto viral un vídeo de un sacerdote en Colombia sobre el que casi se desplomó una pesada cruz. pic.twitter.com/8VYmt3LKy3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Sin embargo, alcanza a esquivar la parte más voluminosa y apenas es golpeado por la parte baja de la cruz, lo que le permitió salir casi ileso del accidente.