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Hombre RECLAMA A DENTISTA por una pieza floja tras procedimiento y después le d1sp4ra hasta la mu3rt3

El sujeto de origen estadounidense le quitó la vida al odontólogo pese a que él le suplicó.

Octubre 19, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un dentista murió a manos de un paciente que le reclamó por haberle dejado una pieza floja.

Getty Images

Ernest ’N’ es señalado por haberle quitado la vida al dentista Amed de Jesús, de 42 años, en Nogales, Sonora. Primeros reportes indican que el individuo, de origen estadounidense, habría acechado al odontólogo y lo sorprendió en un estacionamiento.

Al tiempo, le disparó en repetidas ocasiones hasta la muerte, esto pese a que la víctima clamaba por su vida.

La Fiscalía indico que el móvil del homicidio estaría relacionado con un reclamo que Ernest ’N’ hizo al dentista, a quien resposabilizaba de haberle dejado una pieza dental floja después de un procedimiento odontológico.

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Luego, el hombre de 30 años fue localizado en un domicilio donde la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), junto con corporaciones preventivas municipales y estatales, acudieron para cumplimentar una orden de aprehensión vigente en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego al llegar al inmueble. Un elemento de la AMIC sufrió una lesión por rozón en la cabeza y un policía municipal resultó herido en la pierna izquierda.

Ambos recibieron atención médica inmediata y se encuentran fuera de peligro. Un vehículo oficial de la AMIC resultó dañado por los disparos.

En tanto, trascendió que agentes repelieron la agresión y que Ernest ’N’ perdió la vida en el lugar, pese a recibir los primeros auxilios conforme a los protocolos de actuación.

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La Fiscalía indicó que también contaba con antecedentes ante autoridades de Estados Unidos de América.

Asesinado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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