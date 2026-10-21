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¡Se repite la tragedia! Pastor es aplastado por PANTALLA GIGANTE mientras predicaba

Tras el caso del sacerdote que perdió la vida por una enorme cruz, ahora se registra el incidente de un pastor en India.

Octubre 21, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pastor-pantalla.jpg

A un pastor en la India le cayó una pantalla gigante como al sacerdote que le arrebató la vida una enorme cruz.

YouTube

En medio de la conmoción por el deceso del padre Patricio Sánchez Molinari, quien fue aplastado por una pesada cruz de madera en plena misa al interior de la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Guayuaquil, Ecuador, se registró un evento similar.

Este nuevo caso se dio en la India y se trata del pastor cristiano Abraham Malamanti, quien también terminó aplastado pero por una pantalla LED.

El líder religioso se encontraba ofreciendo un sermón en plena celebración religiosa al aire libre en la región de Andhra Pradesh.

TE RECOMENDAMOS: Sacerdote muere por una cruz que lo aplasta y difunden su macabro último sermón; ¿predijo su destino?

En un video se puede observar el momento exacto en el que cae la pantalla luego de que el fuerte viento jugara en contra.

A diferencia del católico, el pastor no murió sino que fue trasladado a un hospital cercano donde médicos confirmaron que presentaba fracturas óseas menores, contusiones severas en la espalda y heridas superficiales, pero nada que comprometiera sus órganos vitales.

Tan sólo unas semanas después, el propio pastor reapareció públicamente y narró su experiencia en un video titulado ‘Testimony of Pastor Abraham | LED Wall Accident in Meetings’ compartido en YouTube, en el que catalogó su supervivencia como un “milagro divino de protección”.

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Este trágico accidente en Guayaquil ocurrió en 2023, sin embargo ante la sorpresiva perdida del líder religioso se revivió en redes sociales por usuarios que compararon los terribles accidentes.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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