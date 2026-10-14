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El papa León XIV tiene cáncer de pulmón, reveló cirugía, y su hermano TAMBIÉN enfrenta el mieloma múltiple

La cuñada del pontífice dijo que la familia está “pasando por mucho”.

Octubre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Papa-Leon-XIV.jpg

El papa León XIV y su hermano padecen cáncer.

Getty Images

“Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”.

Luego de que se diera a conocer que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para descartar el cáncer de pulmón, lamentablemente no sólo se confirmó que sí padece la enfermedad sino que su hermano también.

Fue la esposa de Louis Prevost, hermano mayor del papa, quien anunció que enfrenta al mieloma múltiple del que hasta hace tres meses estaba en remisión.

Al tiempo, Deborah Prevost no precisó el estado de la enfermedad de su marido, quien vive en Florida. Sin embargo, sí expresó que participa en un ensayo clínico y que habló con el pontífice la semana pasada, antes de acudir a ese tratamiento:

“Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”, manifestó.

TE RECOMENDAMOS: El Papa León XIV revela que tiene un nódulo pulmonar; será operado para DESCARTAR CÁNCER

Según Deborah, Louis fue diagnosticado en 2017. Luego, en 2019 le aplicaron células madre y bajo un ensayo clínico logró mantener en un nivel “muy bajo” a la enfermedad, pero hace tres meses llegó la recaída.

La esposa de Louis admitió que la familia está “pasando por mucho” y compartió que tienen esperanza de que el cáncer del papa esté en una fase muy temprana, aunque expresó que no puede revelar detalles de su estado.

Louis es el mayor de los tres hermanos Prevost, criados en Dolton, un suburbio al sur de Chicago, junto con John y Robert, hoy León XIV.

Robert Prevost fue elegido el 8 de mayo de 2025 y es el primer papa nacido en Estados Unidos. Tras la elección, Louis dijo a medios internacionales que en la familia sabían desde muy pequeños que había “algo especial” en Rob, que de niño jugaba a ser sacerdote.

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Alejandro Flores

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Hay que rezar por él': la trágica predicción de Mhoni Vidente sobre el Papa León XIV que lo cambiaría todo

León XVI dijo el domingo pasado, durante la oración del mediodía, que le habían detectado un nódulo pulmonar pequeño y que sería operado. El martes ingresó al hospital Gemelli de Roma y tras la intervención, el máximo líder de la Iglesia católica, quien tiene 71 años, despertó con normalidad aunque con la confirmación del cáncer de pulmón.

Papa León XIV cáncer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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