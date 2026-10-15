Hombre sobrevive al cáncer, al COVID y a un incendio, pero muere en MONTAÑA RUSA de ‘Six Flags’

Un maestro de 42 años murió tras caer de una montaña rusa, aproximadamente 60 metros de altura, en ‘Six Flags’. Su historia ha conmocionado a todos, pues antes del accidente había enfrentado al cáncer, superado el COVID-19 y sobrevivido a un incendio automovilístico junto a su hija, apenas unas semanas antes.

El hombre perdió la vida después de salir expulsado del carrito de la atracción mientras estaba en movimiento.

Hassan Jihad Ibn Kariem es el nombre del profesor que falleció.

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Tras su muerte, trascendió que su vida estuvo marcada por episodios que pusieron a prueba su salud y su seguridad. En 2018, tuvo una recaída del cáncer, padecimiento que superó antes y luego le dio batalla al COVID.

A esto se sumó el accidente en el que junto a su hija sobrevivió al incendio de su auto, sin embargo, el pasado lunes 12 de octubre, Ibn Kariem perdió la vida durante una visita al parque de diversiones de Atlanta, Georgia.

🇺🇸 La persona que falleció tras caer de una montaña rusa en Six Flags supuestamente capturada en foto de recuerdo. https://t.co/TYX3OtoPuk pic.twitter.com/mMmxh6abTg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 13, 2026

Hassan trabajaba en Wesley International Academy, una escuela de Atlanta, donde se desempeñaba como maestro de tecnología y entrenador de robótica. Su labor estaba vinculada a la formación de estudiantes y al desarrollo de sus habilidades tecnológicas.

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🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Un hombre murió tras caer de la montaña rusa Goliath en el parque Six Flags Over Georgia, en el condado de Cobb, según autoridades locales.



El incidente, que obligó a evacuar la atracción y dejó otros cuatro heridos, ya está bajo investigación. pic.twitter.com/MulOqfWpSR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 12, 2026

La noticia de su muerte provocó muestras de condolencia dentro de la comunidad escolar; para su familia y sus amigos, la pérdida también llegó acompañada de preguntas sobre las circunstancias del accidente.

Descanse en paz.