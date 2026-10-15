Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Hombre sobrevive al cáncer, al COVID y a un incendio, pero muere en MONTAÑA RUSA de ‘Six Flags’

Como en la cinta ‘Destino final’, un profesor sobrevivió a fuertes episodios y finalmente perdió la vida en un juego mecánico.

Octubre 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Six-flags.jpg

Un profesor sobrevivió a múltiples accidentes, pero perdió la vida en una montaña rusa.

X

Un maestro de 42 años murió tras caer de una montaña rusa, aproximadamente 60 metros de altura, en ‘Six Flags’. Su historia ha conmocionado a todos, pues antes del accidente había enfrentado al cáncer, superado el COVID-19 y sobrevivido a un incendio automovilístico junto a su hija, apenas unas semanas antes.

El hombre perdió la vida después de salir expulsado del carrito de la atracción mientras estaba en movimiento.

Hassan Jihad Ibn Kariem es el nombre del profesor que falleció.

TE RECOMENDAMOS: ‘Six Flags’ clausura montaña rusa tras cientos de denuncias por DAÑO CEREBRAL y una muerte

Tras su muerte, trascendió que su vida estuvo marcada por episodios que pusieron a prueba su salud y su seguridad. En 2018, tuvo una recaída del cáncer, padecimiento que superó antes y luego le dio batalla al COVID.

A esto se sumó el accidente en el que junto a su hija sobrevivió al incendio de su auto, sin embargo, el pasado lunes 12 de octubre, Ibn Kariem perdió la vida durante una visita al parque de diversiones de Atlanta, Georgia.

Hassan trabajaba en Wesley International Academy, una escuela de Atlanta, donde se desempeñaba como maestro de tecnología y entrenador de robótica. Su labor estaba vinculada a la formación de estudiantes y al desarrollo de sus habilidades tecnológicas.

Más noticias virales
Michelle-Zepeda.jpg
Viral
ARRESTAN a Michelle Zepeda, conductora de N+ tras atropellar fatalmente a un motociclista
Varios testigos dijeron que habría intentado huir del lugar.
Septiembre 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Periodista cubría la noticia de un choque cuando helicóptero en el que sobrevolaba SE DESPLOMÓ
Septiembre 17, 2026
Viral
14 perritos murieron en una casa, estaban solos y un tanque de gas explotó tras caerle PIROTECNIA
Septiembre 17, 2026
Viral
Desgarrador e insólito aspecto de ‘La MataViejitas’ y ‘La NarcoSatánica’; REAPARECEN en silla de ruedas
Septiembre 16, 2026
Viral
Terror en un hotel: Sujeto se esconde DEBAJO DE LA CAMA de una pareja mientras dormían
Septiembre 15, 2026
Joanna-Wietrzyk.jpg
Viral
Atleta sufre EL PEOR ACCIDENTE de su vida y gana… aunque deja rastros de materia fecal
Septiembre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tandas-Nuevo-Leon.jpg
Viral
Mujer finge su muerte y hasta organiza funeral para ROBARSE LA TANDA que asciende a 1 millón de pesos
Septiembre 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Combi-inundacion.jpg
Viral
Familia renta combi para IR A UNA FIESTA, quedan varados en inundación y mu3ren 6 por intoxicación
Septiembre 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

NO TE VAYAS SIN LEER: Conductora del Metro de CDMX deja manejar A SU NOVIO, lo presumen en redes y termina suspendida

La noticia de su muerte provocó muestras de condolencia dentro de la comunidad escolar; para su familia y sus amigos, la pérdida también llegó acompañada de preguntas sobre las circunstancias del accidente.

Descanse en paz.

maestros Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Papa-Leon-XIV.jpg
Viral
El papa León XIV tiene cáncer de pulmón, reveló cirugía, y su hermano TAMBIÉN enfrenta el mieloma múltiple
Octubre 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Baphomet-Pedregal.jpg
Viral
En una casa del Pedregal colocaron UNA ESTATUA de ‘Baphomet’ y vecinos exigen que la quiten
Octubre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
MasterChef.jpg
Famosos
Reportan la muerte de exparticipante de ‘MasterChef’, a los 44 años, tras diagnóstico de tumor cerebral
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papa-Leon-XIV.jpg
Viral
El Papa León XIV revela que tiene un nódulo pulmonar; será operado para DESCARTAR CÁNCER
Octubre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
margarita rosa de francisco.jpg
Famosos
La nueva Margarita Rosa de Francisco tras su cirugía estética: “No me niego envejecer”
Así luce Margarita Rosa de Francisco y así justifica su cambio de opinión, pues hace 5 años había dicho que nunca se operaría
Octubre 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
julio camejo bebeshita.jpg
Famosos
Bebeshita acusa a Julio Camejo de empujarla en La Granja VIP pero Niurka no le cree
Las nominaciones tuvieron varios pleitos, entre ellos el señalamiento de Bebeshita contra Camejo
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
la granja vip julio camejo.jpg
Famosos
En la Granja VIP se nominan entre gritos de “putrefacto”, “indigna” y “chupacámara” ; así quedó la placa
El enfrentamiento de Julio Camejo contra Kunno fue el más virulento
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
ines gomezmont.jpg
Famosos
¿Cuánto cuesta el libro que escribió Inés Gómez Mont y de qué trata?
“Ley de Fuego” fue publicado por una editorial independiente en Estados Unidos
Octubre 14, 2026
 · 
Alejandro Flores