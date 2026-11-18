Luego de cuatro meses, los cuerpos de Ismael Peña, Karime y Yazmín pudieron ser extraídos después de que quedaron atrapados en la ‘Gruta Chichicazapa’ en Cuetzalan del Progreso, en Puebla.

Y es que la familia organizó un viaje que terminó en tragedia. El padre y sus dos hijas perdieron la vida tras la repentina crecida del río subterráneo y aunque se realizaron varios operativos para recuperarlos, no fue posible hasta ahora.

Debido a las condiciones metereológicas en el área de difícil acceso, el rescate se atrasó cuatro meses.

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⛰ Concluye la extracción de cuerpos en la gruta de Chichicazapan, Cuetzalan.



El @Gob_Puebla, a través de Protección Civil Estatal, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, cuerpos de emergencia, espeleólogos y guías locales, concluyó las labores de extracción de las… pic.twitter.com/1Q6l4qaoMY — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) November 16, 2026

El 10 de noviembre las acciones para recuperar los cadáveres se reanudaron, logrando la extracción de las mujeres el viernes 13 de noviembre, mientras que el día sábado 14 de noviembre se rescató el cuerpo de su padre.

Los tres cuerpos de los integrantes de la familia presentaban un avanzado estado de descomposición por el tiempo que permanecieron en el interior de la caverna.

Sus restos finalmente podrán ser velados por sus seres queridos quienes aún exigen que los guías turísticos cuenten con las capacitaciones y equipo necesario para realizar este tipo de expediciones.

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El pasado 7 de julio, los seis integrantes de la familia contrataron un guía local que les ofreció un recorrido por la caverna, pero minutos después fueron sorprendidos por la crecida de un río subterráneo debido a las torrenciales lluvias de la temporada.

De acuerdo a la sobreviviente, el guía turístico les pidió que se refugiaran de la lluvia al interior de la cueva, en donde el río empezó a crecer rápidamente provocando que quedaran atrapados.

El guía logro salir corriendo del lugar, sin embargo, la familia no. Luego de momentos de desesperación, Araceli, la madre, sí lo logró, mientras que los demás ya no pudieron escapar.

A pesar de que las acciones de búsqueda y rescate empezaron ese mismo día, fue hasta el 8 de julio que los cuerpos de emergencias recuperaron a una de las víctimas identificada como Gerardo Julián de los Santos, de 31 años de edad y pareja de una de las hijas.

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Sin embargo, Ismael y sus dos hijas no fueron localizados tan rápido derivado a que el río los arrastró a una zona de difícil acceso.

Luego de cuatro meses, sus cuerpos ya fueron rescatados, pero la familia busca que los responsables y el guía sin experiencia en este tipo de recorridos se hagan cargo de lo ocurrido.