Muere campeón nacional de boxeo a los 20 años: nunca perdió una pelea

El 16 de febrero de este 2026, Óscar el Patroncito Cortez peleó por el campeonato nacional de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana.

Era el reto más importante en su corta pero meteórica carrera: tenía 20 años y enfrentaba a Luis Corona por el título vacante.

Óscar ganó. Levantó el puño y subió a las cuerdas para festejar.

Nunca pasó por la mente de ninguno de los que vieron esa escena, que apenas 9 meses después, Óscar Cortéz moriría.

La noticia fue dada a conocer por su entrenador, Alfredo Caballero, quien también anunció que este domingo se le rendirá un homenaje de cuerpo presente en su gimnasio.

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Oscar Cortez era una joven promesa del boxeo

Hasta ahora las causas de su muerte no se han revelado.

Coliseo Promotions, empresa con la que Óscar contrató la mayoría de sus peleas profesionales, publicó una emotiva despedida para el campeón invicto.

Vuela alto, campeón. Siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste, por tu pasión por el boxeo y por la alegría que transmitías dentro y fuera del ring. Tu recuerdo vivirá por siempre. Descansa en paz, “Patroncito”.

Como profesional, Óscar Cortez deja un récord de 8 peleas ganadas y 1 empate. Nunca perdió.

Pero ya desde antes tuvo una trayectoria impecable como boxeador amateur.

Siempre bajo la visión de su entrenador Alfredo Caballero, el Patroncito fue campeón estatal de los Juegos CONADE en 2023 en la categoría de los 60 kilos.

Tenía 17 años cuando concursó en aquellos Juegos Nacionales 2023, realizados en Sonora

Cuando ganó el título, decidió que era tiempo de comenzar su camino como profesional.

Descanse en paz.