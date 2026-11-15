Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Muere campeón nacional de boxeo a los 20 años: nunca perdió una pelea

La noticia fue confirmado por su entrenador, quien lo llevó a ser campeón de Conade y de la Fecombox

Noviembre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
muerte boxeador 20 años.jpg

Óscar el Patroncito Cortez

Captura Coliseo Promotions

El 16 de febrero de este 2026, Óscar el Patroncito Cortez peleó por el campeonato nacional de la Federación de Comisiones de Boxeo de la República Mexicana.

Era el reto más importante en su corta pero meteórica carrera: tenía 20 años y enfrentaba a Luis Corona por el título vacante.
Óscar ganó. Levantó el puño y subió a las cuerdas para festejar.
Nunca pasó por la mente de ninguno de los que vieron esa escena, que apenas 9 meses después, Óscar Cortéz moriría.
La noticia fue dada a conocer por su entrenador, Alfredo Caballero, quien también anunció que este domingo se le rendirá un homenaje de cuerpo presente en su gimnasio.
TE RECOMENDAMOS: Ernesto Laguardia confiesa todo lo que aprendió en La Casa de los Famosos México: “Hay un antes y después en mi carrera”

Oscar Cortez era una joven promesa del boxeo

Hasta ahora las causas de su muerte no se han revelado.
Coliseo Promotions, empresa con la que Óscar contrató la mayoría de sus peleas profesionales, publicó una emotiva despedida para el campeón invicto.

Vuela alto, campeón. Siempre te recordaremos por la gran persona que fuiste, por tu pasión por el boxeo y por la alegría que transmitías dentro y fuera del ring. Tu recuerdo vivirá por siempre. Descansa en paz, “Patroncito”.
La Mansión VIP
La-Mansion-VIP.jpg
Famosos
Otro que abandona ‘La Mansión VIP’ en la madrugada y tras crisis de ansiedad… crecen RUMORES DE ABSTINENCIA
‘Dani Flow’ duró 4 horas y su compañero 1 día, sin embargo llama la atención que ambos padecieron ansiedad, desesperación y temblores.
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Famosos
¿Quién es Jlexis, el influencer de 25 años que parece enamorado de Doña Alegría en La Mansión VIP?
Noviembre 11, 2026
Famosos
¿Por qué ‘Dani Flow’ abandonó ‘La Mansión VIP’ a las 4 horas de haber ingresado? Ya hablan de MULTA MILLONARIA
Noviembre 09, 2026
Famosos
¿Bellakath es o no es abogada? Este es el verdadero nivel de estudios de la habitante de La Mansión VIP
Noviembre 08, 2026
Famosos
El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP
Noviembre 07, 2026

Como profesional, Óscar Cortez deja un récord de 8 peleas ganadas y 1 empate. Nunca perdió.
Pero ya desde antes tuvo una trayectoria impecable como boxeador amateur.
Siempre bajo la visión de su entrenador Alfredo Caballero, el Patroncito fue campeón estatal de los Juegos CONADE en 2023 en la categoría de los 60 kilos.

Tenía 17 años cuando concursó en aquellos Juegos Nacionales 2023, realizados en Sonora
Cuando ganó el título, decidió que era tiempo de comenzar su camino como profesional.
Descanse en paz.

muerto Boxeador
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Repartidor-amenazado.jpg
Viral
Hallan 8 arm4s en la casa del hombre que AMENAZÓ A REPARTIDOR de comida; ya había huido con su pareja
Noviembre 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Abuelo-abandonado.jpg
Viral
Adulto mayor FUE ABANDONADO afuera de una clínica del IMSS en Ecatepec; lo trajeron desde California
Noviembre 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Futbolista-Tenerife.jpg
Viral
A futbolista Jesús de Miguel le da un rodillazo el portero Owono tras choque en pleno partido y pierde la vida
Noviembre 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Perros-Condesa.jpg
Viral
Responsable de ENVEN3NAR PERROS en La Condesa confiesa: “M4t4ría a todos los perros si pudiera”
Noviembre 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
doña alegría (1).jpg
Famosos
Doña Alegría hace una terrible confesión sobre su marido: quiso divorciarse pero no pudo
Dentro de La Mansión VIP, doña Leticia, mamá de Poncho de Nigris, reveló una historia truculenta
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
josé eduardo derbez niño.jpg
Famosos
47 años de TVyNovelas: FOTOS de José Eduardo Derbez en su fiesta de 6 años; ¿estuvo Eugenio Derbez?
José Eduardo disfrutó con botargas de El Rey León en una fiesta que le organizó su mamá Victoria Ruffo
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
karina torres (1).jpg
Famosos
Karina Torres pelea por recuperar su visa y revela cómo se enteró que se la revocaron
Aunque no tiene planes de viajar a Estados Unidos, Karina Torres ya contrató un abogado para saber qué pasó
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
ari telch (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente le pide a Eugenio Derbez que cuide su salud porque el tarot predice un grave problema
Las acusaciones contra su hijo Vadhir pueden afectarlo, por lo que Mhoni le da un consejo
Noviembre 13, 2026
 · 
Alejandro Flores