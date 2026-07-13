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La tragedia de los Peña: Familia quedó ATRAPADA en grutas de Puebla; murieron 4 y sobrevivió la madre

En Cuetzalan, una familia asistió a una excursión y con la lluvia terminaron dentro de una caverna que les arrancó la vida.

Julio 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La familia Peña vivió una tragedia tras asistir a una excursión y quedar atrapados en una gruta.

Gobierno de Puebla

“El guía nos dijo que nos metiéramos (a las cavernas) para que no nos mojáramos. Ingresamos y nosotros no sabíamos que se iba a inundar adentro”.

Un recorrido turístico por las grutas de Chihicazapan, en Cuetzalan, Puebla, se transformó en una tragedia para una familia que quedó atrapada. Y es que según el relató de las víctimas, la excursión avanzaba con normalidad hasta que las condiciones climáticas empeoraron.

“Ingresamos, estaba empezando a llover. El guía nos dijo que nos metiéramos (a las cavernas) para que no nos mojáramos. Ingresamos y nosotros no sabíamos que se iba a inundar adentro”, relató Araceli Antonio Peña, sobreviviente y madre de la familia.

En tanto, dio a conocer que su esposo, Ismael Peña, de 40 años, y sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20 y Karime Antonio, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31, cuñado de una de las jóvenes, estaban desaparecidos

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Añadió que avanzar dentro de las grutas para cubrirse de la lluvia fue contraproducente. El nivel del agua comenzó a subir con una fuerza desmedida. Agustín Julián Benito, otro sobreviviente, dijo que el guía, que iba al frente de siete personas, les dijo que no volvieran.

“Vimos que se empezó a levantar el agua con fuerza, pero el guía nos gritó que nos regresaremos... “Intentaron regresarse los que estaban sentados, pero de espalda no se puede. Yo solamente le pude ayudar a la señora; adelante iban más y no los pude ayudar. El agua creció y se los llevó”, dijo Agustín.

Tras lograr salir de la zona de peligro, Agustín informó que logró caminar hasta el centro de Cuetzalan para alertar a las corporaciones de emergencia. Ahí interceptó a una patrulla en el camino que agilizó el retorno al sitio con cuerdas y personal de auxilio.

Varios días después, las autoridades confirmaron que aunque la búsqueda concluyó, el rescate continua debido a que sólo uno de los cuerpos ha logrado ser extraído, según informó el Ayuntamiento de Cuetzalan.

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Las grutas de Chichicazapan se localizan en Cuetzalan, Puebla, dentro de uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes de América Latina.

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Son formaciones de roca caliza modeladas por la acción del agua a lo largo de miles de años, lo que ha generado extensas ramificaciones internas, salones con estalactitas y estalagmitas, así como cauces de agua activa.

La gruta de Chichicazapan en particular es conocida por su dificultad intermedia, ya que cuenta con un río subterráneo que se inunda fácilmente durante la temporada de lluvias. Por seguridad, el acceso está regulado y es obligatorio ingresar con un guía certificado, usar casco, lámpara frontal, chaleco salvavidas y ropa y calzado antiderrapante.

Muertes PUEBLA famila
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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