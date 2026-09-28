INTERCAMBIAN a dos recién nacidas en el IMSS de Mexicali: “nos dimos cuenta un mes después”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que entregó por error a dos bebés recién nacidas en Mexicali, Baja California. Las familias afectadas convivieron durante semanas con las niñas antes de saber por las autoridades sobre la equivocación.

La institución notificó un mes después del parto y el padre de una de las nenas explicó que el personal del hospital se puso en contacto con ellos tras tecetactr inconsistencias en los registros de nacimiento y en los brazaletes de identificación.

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El organismo reconoció los hechos y ofreció una disculpa a las familias afectadas. También dijo que se implementó un acompañamiento médico, psicológico y jurídico para atender el caso.

Al tiempo, el IMSS manifestó que la prioridad son las recientes nacidas y sus familias, por lo que mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para su vigilancia.

El IMSS informó que realizará una revisión de los procedimientos utilizados para identificar a las personas recién nacidas durante la atención obstétrica y neonatal.

Al tiempo, los padres dieron a conocer que evaluándoselas las acciones legales que pueden tomar contra la institución, mientras son trasladados a la ciudad de México para realizar pruebas definitivas de genética.

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El IMSS trasladará a las familias a la Ciudad de México para repetir las pruebas de ADN. Mientras el personal de la Institución coordinó el viaje de emergencia hacia las instalaciones centrales con el fin de agilizar los análisis genéticos y obtener resultados certeros a la brevedad.