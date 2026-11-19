Las enfermedades de Vica Andrade comenzaron el mismo día en que Memo del Bosque entró al quirófano por primera vez.

“Cuando Memo estaba en el hospital, que le hicieron autotrasplante de médulo ósea y estaba muy mal, casi a punto de morir, a mí me empezó a doler mi busto derecho”, contó Vica Andrade en abril de 2023.

La noticia de que Vica tiene actualmente diagnósticos de varias enfermedades (incluyendo Alzheimer) ha generado preocupación en su entorno.

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La historia de Vica Andrade y sus enfermedades

Sin embargo, hay que recordar que la conductora y viuda de Memo, ya había revelado su deterioro de salud en 2023 en el podcast de Adri y Liz “Cuéntanos tu historia”.

En esa ocasión todavía no tenía el panorama completo de sus dolencias (y obviamente tampoco del tratamiento al que se somete actualmente y que parece la está aliviando) pero habló abiertamente de la causa de sus enfermedades.

“Existe una técnica que se llama biodescodificación en la que puedes descubrir el origen de las enfermedades que están siempre relacionadas con una emoción”, contó Vica.

Fue así que recuperó su historia corporal a partir de aquella dolencia en el seno derecho:

“Era un dolor muy fuerte, como si tuviera un cuchillo clavado en la espalda; y el lado derecho es el lado masculino, que significa sentirse desamparada”.

Vica es muy cuidadosa en no culpar a Memo del deterioro de su salud pero tiene claro cómo se relacionaron sus enfermedades.

Del Bosque, con quien estuvo casada desde 2004, padeció cáncer a partir de 2017 pero se sometió a varios tratamientos que le permitieron tener una vida activa y digna hasta su muerte.

Durante todo ese proceso, sin embargo, Vica se enfrentó a un estrés que sobrepasó sus fuerzas.

“Yo estaba sufriendo muchísimo... de hecho los 6 años que llevamos de proceso de enfermedad ha sido de mucho estrés”.

La confesión de Vica Andrade

Esta semana, la exconductora Vica Andrade se sinceró y entre lágrimas dijo que enfrenta complicados diagnósticos, que su salud ha mermado desde el deceso de su esposo, Memo del Bosque, el pasado 7 de abril de 2025, a los 64 años.

La también exactriz costarricense, quien ganó popularidad en las décadas de 1990 y 2000, fue conductora de ‘Telehit’, donde compartió cuadro con Mónica Noguera. El escándalo que las acompañó es que tras el divorcio de Del Bosque con Noguera, Memo inició una relación con Vica, lo que generó rumores de infidelidad.

Con el paso del tiempo, Mónica destapó que siempre tuvieron una gran relación, que era parte de la familia y que hasta poco antes de su muerte, Noguera estuvo presente en la vida del productor de televisión.

