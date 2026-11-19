Mona Guilmáin solía llamarle “familia” a sus amigos: César Évora, Alejandro Suárez, Susana Alexander y una larga lista de actores que trabajaron con ella.

Mona murió este miércoles a los 83 años, noticia que fue confirmada por Asociación Nacional de Intérpretes, a la cual pertenecía.

“Fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana. Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin”, publicó la ANDI.

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¿Quién era Mona Guilmáin?

En su perfil de facebook, Mona dejó testimonio de su amor por pertenecer a esa dinastía: publicaba cada semana fotos familiares en las que resaltaba su admiración por Juan Ferrara y Lucía Guilmáin, pero también la devoción que tuvo por su madre.

“Hasta dormíamos juntas”, publicó divertida en una foto en la que aparecen en la cama.

Mona Guilmáin fue una constate publicista gratuita del trabajo de su hermano Juan Ferrara, a quien solía acompañar cada vez que podía al teatro para la obra “No te vayas sin decir adiós”.

Famosas y artistas del medio del espectáculo manifestaron su duelo por la muerte de Mona.

“Hermosa Mona, Dios la reciba con los brazos abiertos”, publicó Laura Zapata.

