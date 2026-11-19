Pati Chapoy anunció desde ayer martes que entrevistó a Ari Telch. Y que la conversación se transmitiría este miércoles en el programa del que es conductora titular, “Ventaneando”.

Pero la emisión de este miércoles comenzó con el anuncio de que la entrevista NO sería transmitida.

Chapoy informó que el acuerdo que tenía con Telch era para hablar tanto de la obra de teatro que actualmente presenta, “D’Mente” como de los problemas que tiene con sus vecinos del fraccionamiento en el que vive, en Morelos.

Ari Telch fue denunciado por los vecinos del condominio en que vive ante a Fiscalía de Morelos desde la semana pasada.

La primera es por daños a la propiedad; la segunda, por amenazas.

Por lo menos cuatro vecinos de Telch hablaron públicamente de las presuntas “conductas agresivas” del actor; y de las cuales esta tarde se revelaron audios y videos en el programa De Primera Mano.

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La denuncia, los audios y los videos

En uno de los audios, Telch reclama a su junta de vecinos por haberlo sacado del grupo de whatsapp. Se escucha a una mujer que le pide que se retire porque se sienta invadida en su privacidad y su tranquilidad.

Ari responde repetidas ocasiones: “No me retiro, no me retiro. Esto que están haciendo es una cosa diabólica e irrespetuosa”.

En otro de los audios, Telch confiesa que tomó uno de los camastros delas áreas comunes del fraccionamiento, lo cargó hasta la azotea de la casa de un vecino y se lo arrojó al patio.

“Yo sí tomé uno de los camastros, me subí a casa de Teo y aventé el camastro adentro de su casa; sí, soy un delincuente”

En videos mostrados también por los vecinos con imágenes de las cámaras de seguridad, se ve a Ari Telch deambular por las calles internas del fraccionamiento mientras vocifera.

La Fiscalía otorgó a los vecinos medidas de protección: rondines y atención inmediata.

Las reacciones de Pati Chapoy y Ari Telch

Sobre este tema, el actor ha respondido a través de su cuenta de X con comentarios de humor negro e ironías.

Se esperaba que en su entrevista con Pati Chapoy, explicara con más profundidad los altercados que ha tenido con sus vecinos, pero la periodista explicó que hoy mismo recibió una llamada de Ari para pedirle que no transmitiera la entrevista.

“Lo lamento mucho, yo se las había ofrecido pero si Ari no quiere pues no hay forma”

Chapoy cerró su comentario con un mensaje directo hacia el actor:

“Espero que de aquí en adelante logres la entrevista que tú quieres con la persona que tú deseas”.

Amo a q quien me secuestró. Nueva novela.#enamoramiento. Enfermedad Mental. pic.twitter.com/Or6U3Zgywy — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 19, 2026

Horas más tarde, Ari publicó otro mensaje que, como la mayoría de los que ha publicado desde la semana pasada, oscila entre el sarcasmo y el desconcierto

“Amo a quien me secu3stró”, publicó junto con la foto de su actual pareja.

Muy agradecido con Pati por atestiguar las calumnias y acompañar mí infancia. https://t.co/hNRkKIePc2 — Ari Telch ✖️ (@aritelch) November 19, 2026

Luego escribió en el mismo tono un mensaje para la conductora de “Ventaneando":