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Murió María Alicia Delgado, inolvidable actriz y comediante que llenó la pantalla de sonrisas

Descanse en paz.

Noviembre 04, 2026 • 
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María Luisa Delgado

Este 4 de noviembre se confirmó el fallecimiento de María Alicia Delgado, actriz, comediante y locutora que conquistó al público con su participación en programas como ¡Anabel!, Derbez en cuando, Cero en conducta y diversas telenovelas.

La periodista María Luisa Valdés Doria, compartió que la actriz enfrentaba un diagnóstico de cáncer.

En sus últimos años, brilló en programas de comedia y en telenovelas, Monteverde, Amorcito Corazón, Querida enemiga, entre otras.

Originaria de Monterrey, Nuevo León, fue descubierta en Oaxaca, por lo que su carrera en la televisión comenzó con programas clásicos de Televisa como “Odisea Burbujas” y “El tesoro del saber”.

Fue parte de un semillero de artistas famosos como Eugenio Derbez y Mario Bezares en el programa de comedia de Anabel Ferreira.

Junto a Eugenio Derbez, en uno de sus programas, también formó parte de un sketch que se ganó el cariño del público, como “Alz” y “Heimer”.

Descanse en paz.

Fue madre con 21 semanas de gestación

Consideraba su maternidad como un milagro, pues le habían dicho que no podría ser madre. Sin embargo, su hijo Rafa llegó con tan solo 21 semanas de gestación y pesando 830 gramos.

No le daban buena esperanza, pero después de tres meses en terapia intensiva, el pequeño sobrevivió, aunque sin el sentido del oido.

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