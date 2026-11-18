“Yo decía ‘olvídate Gaby, esto no puede ser’, principalmente por Gabriela (su hija), me detenía mucho por la cuestión de que es su tío”.

El pasado 12 de noviembre se estrenó el documental ‘Valentín: La Muerte del Gallo de Oro’, una producción que conmemora los 20 años del asesinato del cantante y que reconstruye sus últimas 72 horas de vida.

El proyecto ha sido criticado de tendencioso por contar con el testimonio de su primo sobreviviente Fausto ‘El Tano’ Elizalde, la hija del intérprete de ‘Vete Ya’, Gabriela Elizalde y de su exesposa Gabriela Sabag, además de colegas y periodistas.

La familia de Valentín emitió un comunicado señalando que no formaron parte de la producción y enfatizando que ‘El Gallo de Oro’ es más que las circunstancias de su partida, ocurrida en noviembre de 2006, y que prefieren honrar su memoria y trayectoria mediante sus propios homenajes artísticos.

TE RECOMENDAMOS: Mariana Ochoa dice que Valentín Elizalde iba a cantar con OV7 en 2014 ¡cuando llevaba 8 años de muerto!

La polémica sigue creciendo, pues muchos han señalado que el primo de Valentín ‘lo habría puesto’, es decir, que acomodó las circunstancias para que pudieran quitarle la vida al cantante. Las bases de dichos supuestos es que ese concierto no estaba planeado y que los hizo ‘hacer tiempo’ para que los asesinos llegaran hasta la camioneta de Valentín.

Además, del asesinato, ‘El Tano’ es criticado porque años después se casó con Gabriela Sabag, la primera esposa y con quien tuvo a su primera hija el intérprete.

Sobre la misma línea, se hizo viral una entrevista que la pareja ofreció en 2024 para ‘Pepe’s Office’, y donde contaron su verdad. La pareja insistió en que grabaron este documental para explicar su versión de los hechos y cómo nunca ‘le faltaron’ a Valentín Elizalde.

Inicialmente, Gabriela explicó cómo fue su historia con el intérprete de ‘Cómo me duele’ y por qué no se considera la viuda.

“Me casé con Vale en el año 99, en el 2004 me divorcié y en el 2006 pasó el accidente. En el 2007 me volví a casar, tengo dos niñas más. Yo ahí no era la viuda, sí era la única esposa, pero ya nada qué ver”, indicó.

Luego, ‘El Tano’ agregó que “después de 12 años que no la miraba, un 25 de octubre vuelvo a Ciudad Obregón… y de ahí surge el amor”.

Pepe Garza cuestionó a Sabag sobre qué hacía con sus sentimientos cuándo se percató que se estaba interesando en el primo de su exesposo.

“Yo decía ‘olvídate Gaby, esto no puede ser’, principalmente por Gabriela (su hija), me detenía mucho por la cuestión de que es su tío. Y por Valentín también. Al igual, yo nunca le falté a Valentín”, sentenció.

Al tiempo, soltó la declaración más sorpresiva y del por qué terminó casada con el primo de Valentín: “Me enamoró mucho ‘El Tano’ porque se parece mucho a él (a Valentín), es la verdad, tiene mucho de él. Y su corazón. Es mi tipo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Reabren PERITAJE a 20 años del as3sin4to de Valentín Elizalde: ¿’Tano’ estaba en la camioneta?

Finalmente, ‘El Tano’ asegura que han vivido una historia de amor inigualable, pero tienen la necesidad de seguir explicando su actuar.

“Cuando la vuelvo a ver sentí algo bonito, pues vinieron mis recuerdos a la mente… Es una gran mujer y todo en ella me fue enamorando… bien felices, queriéndole explicar al público en general todo lo que fuimos pasando y cómo se dieron las cosas”, concluyó.