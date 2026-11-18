“Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

Desde hace unos días, surgió el rumor de que entre José Eduardo Derbez y la DJ y productora musical, Mariana Bo, existe una relación, esto luego de que se publicaran historias de sus salidas recientes y donde hay una cercanía que los aleja de una mera amistad.

Práctica de tiro, noches de fiesta y un ramo de rosas con un “te amo” por su cumpleaños, han sido algunas de ls actividades que han compartido y hecho públicas.

Ante las dudas de si ya son novios, ‘Ventaneando’ entrevistó a la también violinista y contó frente a las cámaras cómo inicialmente compartía con el hermano de José Eduardo.

“Yo era más amiga de Vadhir antes, por la música y la escena”, comentó Mariana.

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Al tiempo, agregó que fue después cuando coincidió con el hijo de Victoria Ruffo en ‘Par de ideotas’. En dicho proyecto, la joven tuvo una breve participación y después de eso comenzó a convivir más con Derbez.

“Ya después salimos más y vamos a seguir saliendo”, dijo.

La música no confirmó ni negó un vínculo amoroso y expresó que José Eduardo “es muy lindo, es un gran amigo”.

Y sobre la posibilidad de que su relación evolucione, comentó: “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool, la neta. Yo soy soltera, me gusta divertirme, conocer gente y está loco igual que yo”.

La violinista compartió que incluso ya tienen listo su próximo plan, pues lo invitó a uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Al respecto, dijo: “Ya lo invité al ‘Tomorrowland’, me gusta la gente que dice sí a todo”.

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Tras sus declaraciones, Mariana Bo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram de un enorme ramo de rosas. A la postal agregó la leyenda ‘Gracias’ y etiquetó a José Eduardo Derbez.

Finalmente, usuarios en redes sociales han puesto en duda el supuesto romance y algunos consideran que es una ‘cortina de humo’ ante los conflictos de Vadhir ‘N’ que han salpicado a su hermano, pues ambos estuvieron en un crucero del que se desprende una supuesta acusación de abuso en su contra.