“Y luego también otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia”.

La exconductora Vica Andrade se sinceró y entre lágrimas dijo que enfrenta complicados diagnósticos, que su salud ha mermado desde el deceso de su esposo, Memo del Bosque, el pasado 7 de abril de 2025, a los 64 años.

La también exactriz costarricense, quien ganó popularidad en las décadas de 1990 y 2000, fue conductora de ‘Telehit’, donde compartió cuadro con Mónica Noguera. El escándalo que las acompañó es que tras el divorcio de Del Bosque con Noguera, Memo inició una relación con Vica, lo que generó rumores de infidelidad.

Con el paso del tiempo, Mónica destapó que siempre tuvieron una gran relación, que era parte de la familia y que hasta poco antes de su muerte, Noguera estuvo presente en la vida del productor de televisión.

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Vica despidió a su esposo y unos meses después a su madre. Desde entonces el dolor, el agotamiento y la incertidumbre la han acompañado.

Andrade, quien vive lejos del foco público, reapareció para ofrecer su testimonio en el canal de YouTube ‘Otk Dental’ y ahí desveló una serie de padecimiento físicos que comenzaron a disminuir su bienestar.

“Comencé a tener una serie de padecimientos diferentes. Me truenan, ¿no?, todas las articulaciones, falta de sueño, o sea, insomnio, falta de aire, taquicardia, mucho, mucho cansancio, mucha pesadez en todas las en todas las piernas, los brazos, hormigueo en las en las manos”, explicó.

Además, mencionó que ha presentado calambres, molestias en la mandíbula, dolores de oído, tinnutis, vértigo y contracturas.

Ante lo que estaba experimentando inició un recorrido de visitas con especialistas.

“El año pasado me dijeron que traía como principios de Alzheimer con una resonancia que me hicieron de mi cerebro y luego también otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia”.

También le mencionaron problemas en el hígado, espondiloartritis seronegativas, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones de la columna vertebral principalmente y, a veces, a las extremidades, así como a tendones y ligamentos que se unen a los huesos.

“Y bueno, pues estuve checando y parecería que es algo que afecta todas las articulaciones del cuerpo y que es como que se desgasta sobre todo la columna vertebral”, expresó.

Sumado a todo, también describió complicaciones gastrointestinales, mismas que la llevaron a perder peso hasta llegar a 46 kilogramos. “De estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño”.

Vica reconoció que buscar una explicación a sus dolores ha sido frustrante y que también ha recurrido a tratamientos alternativos.

“Y por ninguna parte he encontrado como ciencia cierta qué es lo que pasa”, confesó.

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Finalmente, se sometió a un procedimiento odontológico con la doctora Ana Lilia Aguilar Trejo y manifestó sentir alivio en distintas molestias. Al recordar los cuatro años de contracturas, expresó su agradecimiento por haber encontrado una alternativa que, según su testimonio, le produjo mejoría.