Marcelo Strickler Alonso tiene 4 meses de edad. Su papás, Yannick y Manuel decidieron que era el momento adecuado para recibir el sacramento del bautismo.

Marcelo comenzó así su vida cristiana con una celebración que incluyó un festejo con la familia de ambos padre.

La alegría por Marcelo quedó como testimonio en fotografías publicadas en Imágenes, revista que se presenta como “La número 1 de Chihuahua”.

Entre los invitados estuvo el actor y papá de Yannick, René Strickler, quien se ve especialmente orgulloso como abuelo con su segundo nieto.

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¿Cómo fue el bautizo de Marcelo Strickler?

La foto más gustada en la publicación de redes sociales es una en la que aparecen Yannick y Manuel: el primero carga al bebé Marcelo, mientras que el segundo lleva en brazos a Alonso, quien mira a la cámara con un gesto encantador.

“Una ocasión muy especial que reunió a familiares y amigos para acompañarlo en el inicio de su camino de fe, rodeado de cariño y alegría”, publicó la revista Imágenes.

Yannick reaccionó en la publicación con tres corazones rojos y un breve mensaje de alegría: