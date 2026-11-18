“Es tentona, es abrazadora y todo el rollo”.

Mientras Yahir estaba en ‘La Casa de los Famosos México’ sus excompañeros de ‘La Academia’ lo apoyaron, votaron por él y hasta fueron adentro y fuera de la casa para cantarle y animarlo.

Víctor García, Raúl Sandoval y Toñita fueron los que más se hicieron presentes, sin embargo, ésta última estuvo hablando de más y en una oportunidad contó que Yahir y ella sostuvieron encuentros tras su salida del reality de canto.

“Anduve con Yahir, no como novios. Yo siempre he sido muy franca. Tuve mis queveres. Eso es muy diferente. ¿Que si me llegué a enamorar de él? Sí. Y les voy a explicar por qué. Porque estábamos en un encierro y mi compañero, mientras que le coqueteaba a Nadia, que era mi otra compañera, también a la par andaba con una bailarina y ahí a la par también me andaba coqueteando, pero la producción quiso hacer ver que teníamos algo para hacerlo más grande antes que a Nadia, pero yo lo negué... porque yo sí tenía novio... y él merecía respeto públicamente. Aparte porque nadie veía nada y nosotros sabíamos qué rollo ahí”, expresó.

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La veracruzana también desveló que los cariños entre ambos duraron más de un año.

Tras la salida de Yahir de ‘La Casa de los Famosos’, donde quedó en sexto lugar, Toñita indicó que tuvo contacto con su compañero y que le confesó que había ventilado su romance de hace 20 años. Desde entonces, el artista se habría negado a responderle las llamadas por lo que consideró que estaba enojado.

“Le dije a él cuando salió: ‘Sabes qué, pasó esto y esto, hice esto y esto’. Nada, me dejó en visto. La verdad, a mí me molestaría si fuera hace 10 o 15 años, pero ahorita si me quiere contestar está bien sino no, pero yo sé que sabe perfectamente que lo apoyamos, lo agradece porque es una persona muy agradecida”, dijo Toñita en entrevista para ‘De primera mano’.

¡Yahir ACLARA si está ENOJADO con Toñita tras sus declaraciones mientras estaba en reality show! Así reaccionó a sus comentarios #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/SliZKIaHUK pic.twitter.com/Ljd7kcuMUf — De Primera Mano (@deprimeramano) November 17, 2026

Tras la polémica, el medio de comunicación buscó a Yahir y él negó que existiera un conflicto.

“La Toña es tremenda, es bien coqueta. Siempre me ha echado muchas porras, siempre. Yo la quiero mucho, con todo mi corazón. Siempre ha hablado bien de mí (…) Es tentona, es abrazadora y todo el rollo. Yo la quiero muchísimo y jamás me voy a molestar con la Toña, la conozco es familia, es parte de mi vida bien importante como mis hermanos de ‘La Academia’, la primera generación”, dijo.

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Ante la insistencia sobre su romance, Yahir se limitó a decir: “Qué te puedo decir, cosas que pasan… Soy un caballero”, concluyó.