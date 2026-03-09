Suscríbete
¡Otros INFIELES en la ‘Kiss Cam’! Captan a pareja que se esconde en el partido San Luis vs. Querétaro

Se replicó una escena similar a la mundialmente conocida en un concierto de Coldplay.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kiss-Cam.jpg

Una pareja fue captada por la ‘Kiss Cam’ y resultaron ser infieles.

X

“La novia de alguien en el estadio de San Luis”.

Tal como ocurrió en el concierto de Coldplay en Boston, en julio de 2025, la ‘Kiss Cam’ captó accidentalmente de nueva cuenta a una pareja en actitud cariñosa, pero esta vez en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí.

Al disputarse el partido entre los equipos San Luis y Querétaro, la cámara apuntó a unos “novios” que disfrutaban del evento deportivo. Mientras el público esperaba que la pareja se besara, sucedió todo lo contrario, pues la mujer se agachó y se ocultó lo más que pudo detrás de una gorra que portaba.

En tanto, el hombre se volteó para darle la espalda a la cámara.

TE RECOMENDAMOS: Como en el concierto de Coldplay, descubren infieles en pleno show de Grupo Firme: “El esposo de mi hermana

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero y el video del momento fue difundido por el comentarista Christian Martinoli, recientemente las imágenes volvieron a tomar fuerza.

La situación fue comparada con lo sucedido en 2025 en un concierto de Coldplay en Boston, en donde la ‘Kiss Cam’ expulso la infidelidad entre Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de personal de la misma compañía.

Cabe recordar que la misma situación de infidelidad pública se dio en un concierto de Grupo Firme, donde una mujer destapó la traición a su hermana con su prima.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué pasó con la pareja infiel cachada en el concierto de Coldplay? Él ya decidió su destino

“Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana”, escribió la mujer.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
