Pareja protagoniza tremenda discusión y termina ABANDONANDO a su bebé en un parque público

Una bebé de cinco meses fue localizada en aparente estado de abandono en su carriola en medio de una plaza pública de Nuevo León, en Monterrey.

Los hechos se registraron en la colonia Constituyentes de Querétaro, donde vecinos se percataron de la presencia de la niña completamente sola, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Ante la llegada de la policía municipal, los agentes resguardaron a la menor y comenzaron con las investigaciones. Al tiempo, arribó una mujer quien se identificó como la mamá y reclamó a la bebé; se informó que se encontraba en estado inconveniente.

TE RECOMENDAMOS: Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de ASESINAR a su esposa y fingir un robo: “¡Tiene dos disparos!”

La madre fue identificada como Graciela, de 36 años, y el papá como Miguel Ángel.

¿Por qué abandonaron a la bebé?

La persona que dio aviso a las autoridades, relató que observó a una mujer y un hombre discutiendo antes de retirarse del lugar, dejando a la menor sin supervisión.

Varios minutos después, la mujer volvió al sitio para recuperar a la niña mientras explicó que, tras discutir con su pareja, dejó a la bebé en el parque.

La menor fue valorada por personal médico y quedó bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

NO TE VAYAS SIN LEER: DEPORTAN a bebé de dos meses con bronquitis a México tras pasar semanas en un centro de detención

Mujer abandona a su bebé en plaza de San Nicolás tras discutir con su pareja; autoridades resguardan a menor https://t.co/tgaluVwQUL — Vanguardia (@vanguardiamx) February 22, 2026

En Nuevo León, el abandonar a un menor es considerado un delito grave y puede castigarse con penas de prisión y multas económicas. La ley contempla sanciones más severas cuando quien abandona es el padre, madre o tutor legal, ya que existe una obligación directa de cuidado, protección y sustento.

