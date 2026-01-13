15 perros ATACAN brutalmente a abuelita de 79 años que caminaba por la calle… ¡todos eran del mismo dueño!

Una jauría salió intempestivamente a la calles Héroe de Nacozari y Ferrocarril, de la colonia Cuautlixco, en Cuautla, Morelos. Por la acera iba caminando una mujer de la tercera edad que intentaba cruzar la avenida sin advertir que veinte perros la atacarían.

La mujer de 79 años fue atacada brutalmente por la quincena de perros que la tiraron al suelo, la mordieron y le provocaron heridas de gravedad.

Las imágenes del feroz ataque fueron capturadas por las cámaras de seguridad de un local vecino. Tras el ataque, algunos vecinos corren a auxiliar a la mujer, incluso con una escoba, un joven busca alejar a los canes de la abuelita. El propio dueño de las mascotas salió al paso intentando detener a los animales.

Tras poner a salvo a la mujer, la trasladaron de emergencia a un hospital cercano, donde fue ingresada en estado delicado debido al brutal ataque.

Trascendió que la abuelita requirió 69 puntadas por la gravedad de las mordidas, ademas de atención psicológica por el impacto emocional.

Luego de la agresión, elementos del Departamento de Salud del ayuntamiento de Cuautla realizaron una visita al lugar de los hechos, donde determinaron que el comportamiento de los animales fue responsabilidad de su dueño.

“Durante dicha intervención, se estableció la responsabilidad del dueño de los perros, a quien se le hicieron las observaciones necesarias respecto al cuidado, resguardo y control de los animales, así como sobre las consecuencias derivadas del ataque.

“Las autoridades competentes darán seguimiento al caso y tomarán las medidas necesarias conforme a la normatividad vigente, a fin de prevenir futuros incidentes y salvaguardar la integridad de la población”, apuntó.

Las autoridades destacaron que el lugar del ataque es un espacio público, lo que pone en peligro a las personas que pasan por allí, por lo que pidieron a los ciudadanos que sean responsables con sus animales de compañía.