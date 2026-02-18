Suscríbete
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo

La menor está hospitalizada, mientras los otros afectados, de 2 a 11 años, fueron dados de alta.

Febrero 18, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Tamales-fentanilo.jpg

Varios niños en Puebla se intoxicaron por comer tamales; una niña dio positivo a fentanilo.

YouTube

Siete niños, de entre dos y 11 años, resultaron intoxicados en el municipio de Huauchinango, Puebla, tras comer tamales que podrían haber estado contaminados con una sustancia relacionada con fentanilo.

Las autoridades informaron que una niña de 10 años dio positivo a fentanilo por lo que la Fiscalía General abrió una carpeta de investigación para aclarar el origen de la droga en los alimentos que consumieron.

Según las familias de los niños, éstos presentaron síntomas como vómito, deshidratación y convulsiones después de ingerir los tamales.

La menor de 10 años sigue hospitalizada, mientras el resto fue dado de alta.

Ante la llegada de los menores que se encontraban muy desorientados, los médicos del hospital activaron el protocolo de emergencia. La evolución al tratamiento ha sido favorable para Diana (11 años), Teodoro (9 años), Raúl (8 años), Abigail (6 años), Kenia (5 años) y Yamilet (2).

¿Qué es el fentanilo?

Es un opioide sintético extremadamente potente, su diseño originalmente fue hecho para manejar el dolor crónico o terminal en pacientes. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina.

Además, se considera que una dosis mínima es letal, ya que 2 miligramos podrían ser mortales para una persona.

Los síntomas que puede experimentar alguien con una sobredosis por fentanilo son:

  • Pupilas muy pequeñas
  • Respiración lenta, débil
  • Pérdida de conocimiento o mucho sueño
  • Piel fría, húmeda o de color azul

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
