Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

“Nosotros luchamos por cuatro años”.

Una niña, identificada con el nombre de Kenia, se volvió viral en los últimos días por lo que dijo después de recibir su tratamiento en su lucha contra el cáncer. “Es mucho sufrimiento, mucha enfermedad y muchos piquetes”.

En un video que compartió la madre de la menor se le ve con su bata color verde, sentada en una camilla, sufriendo por las inyecciones que le aplicaban y deseando ya “irse al cielo” para dejar de sufrir.

Sin embargo, estas imágenes datan de hace un año e incluso Kenia ya murió, por lo que su madre salió a aclarar la situación y sobre todo detener a criminales que están lucrando con su dolor.

“Mi nombre es Elisa González, soy la mamá de Kenia, creí necesario hacer este vídeo para aclararles que ella ya falleció, ella ya descansa. También quiero decirles que si alguna persona está pidiendo dinero a nombre de mi hija, alguna fundación, les pido por favor que no caigan en estas estafas, ya que nosotros no estamos pidiendo dinero ni apoyo de ningún tipo”, dijo Elisa.

Y añadió que tras el deceso de su pequeña, ella y su familia se han dedicado a repartir comida a personas en situación vulnerable, actividad que les ha llenado el corazón, pero para la que tampoco han solicitado apoyo económico.

“Nosotros luchamos por cuatro años y sabemos lo que se siente estar sin poder dormir, sin poder descansar y aparte con la preocupación que no te alcance el dinero. Por lo tanto, nuestra pequeña nos encomendó repartir comida, porque era uno de sus deseos: repartir comida a personas que lo necesiten. Y en ocasiones acudimos, pero lo hacemos con nuestros propios recursos”, explicó.

Muchos usuarios en internet se cuestionan por qué los videos de Kenia se han hecho virales, ante lo que Elisa expresó que no ha dejado de compartir imágenes de su hija.

