Kenia, la menor que pedía “irse al cielo” para dejar de sufrir por CÁNCER, ya murió, aclara su mamá

Elisa González dice que nunca pensó en que las imágenes de su hija se hicieran virales.

Enero 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Kenia perdió la vida tras darle batalla a su enfermedad por 4 años.

“Nosotros luchamos por cuatro años”.

Una niña, identificada con el nombre de Kenia, se volvió viral en los últimos días por lo que dijo después de recibir su tratamiento en su lucha contra el cáncer. “Es mucho sufrimiento, mucha enfermedad y muchos piquetes”.

En un video que compartió la madre de la menor se le ve con su bata color verde, sentada en una camilla, sufriendo por las inyecciones que le aplicaban y deseando ya “irse al cielo” para dejar de sufrir.

Sin embargo, estas imágenes datan de hace un año e incluso Kenia ya murió, por lo que su madre salió a aclarar la situación y sobre todo detener a criminales que están lucrando con su dolor.

LEE TAMBIÉN: Hija de famosa influencer muere en sus brazos; tenía una enfermedad INCURABLE desde bebé

“Mi nombre es Elisa González, soy la mamá de Kenia, creí necesario hacer este vídeo para aclararles que ella ya falleció, ella ya descansa. También quiero decirles que si alguna persona está pidiendo dinero a nombre de mi hija, alguna fundación, les pido por favor que no caigan en estas estafas, ya que nosotros no estamos pidiendo dinero ni apoyo de ningún tipo”, dijo Elisa.

Y añadió que tras el deceso de su pequeña, ella y su familia se han dedicado a repartir comida a personas en situación vulnerable, actividad que les ha llenado el corazón, pero para la que tampoco han solicitado apoyo económico.

“Nosotros luchamos por cuatro años y sabemos lo que se siente estar sin poder dormir, sin poder descansar y aparte con la preocupación que no te alcance el dinero. Por lo tanto, nuestra pequeña nos encomendó repartir comida, porque era uno de sus deseos: repartir comida a personas que lo necesiten. Y en ocasiones acudimos, pero lo hacemos con nuestros propios recursos”, explicó.

Muchos usuarios en internet se cuestionan por qué los videos de Kenia se han hecho virales, ante lo que Elisa expresó que no ha dejado de compartir imágenes de su hija.

TE RECOMENDAMOS: Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima

“En mis redes sociales, en ocasiones, yo comparto videos, fotos de ella cuando la extraño demasiado, es como una manera de aliviar un poquito el dolor que siento y lo comparto”, concluyó González.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
