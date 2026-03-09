Galilea Montijo responde a críticas por fastuosa fiesta viral de XV años con Belinda, J Balvin y Matute

Belinda graba una serie en España, pero tomó un avión para llegar a Tabasco, como una de las invitadas VIP de los XV años de Mafer, una quinceañera que se hizo viral por la lista de personas famosas que llegaron a su festejo.

Galilea Montijo fue la conductora en la alfombra roja, algo que sorprendió a muchos, pues simplemente es quizá la conductora más importante del país. Ella dio la bienvenida a la quinceañera con su padre.

En el programa “Fórmula Dominical” de Flor Rubio, presentaron una entrevista con Galilea Montijo a su llegada al aeropuerto de la CDMX. “Por la producción en la fiesta... fueron invitadazos, artistas. Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, son una familia preciosa”, dijo ante la prensa Gali.

"¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”, dijo Montijo, antes de responder a las críticas que han surgido sobre dudas de la procedencia del dinero que gastaron en la fiesta.

“Que son personas trabajadoras, eso sí. Yo fui como invitada de la familia, me dijeron ‘oye, ¿recibes a la Mafer’? Y dije que sí, la temática era una MET Gala en un salón de fiestas”.

“Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca criticas el trabajo y el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”,

“Yo nada más iba de invitada”.

¿Cómo estuvieron los XV años?

Belinda le cantó el “Happy birthday” al estilo de Marilyn Monroe. Galilea Montijo llegó con su novio Isaac, y también estuvo presente su amigo, el maquillista Alfonso Waithsman.

Beli viajó desde España a Tabasco para cantar happy birthday a una quinceañera?? El HBD del millón de pesos. 😭 pic.twitter.com/aGWVrMZEXL — Eduardo (@Eduardo9_C) March 8, 2026

Videos virales en redes sociales dan cuenta de la presencia musical de J Balvin para amenizar la fiesta, así como Matute.