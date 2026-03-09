Suscríbete
Viral

Galilea Montijo responde a críticas por fastuosa fiesta viral de XV años con Belinda, J Balvin y Matute

Galilea Montijo fue la conductora y aseguró que fue como invitada de la familia.

Marzo 08, 2026 • 
MrPepe Rivero
galilea-xv-.png

Galilea Montijo en los XV años virales

X

Belinda graba una serie en España, pero tomó un avión para llegar a Tabasco, como una de las invitadas VIP de los XV años de Mafer, una quinceañera que se hizo viral por la lista de personas famosas que llegaron a su festejo.

Galilea Montijo fue la conductora en la alfombra roja, algo que sorprendió a muchos, pues simplemente es quizá la conductora más importante del país. Ella dio la bienvenida a la quinceañera con su padre.

En el programa “Fórmula Dominical” de Flor Rubio, presentaron una entrevista con Galilea Montijo a su llegada al aeropuerto de la CDMX. “Por la producción en la fiesta... fueron invitadazos, artistas. Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, son una familia preciosa”, dijo ante la prensa Gali.

"¡Qué tal sacar tú la casa por la ventana por tus hijos!”, dijo Montijo, antes de responder a las críticas que han surgido sobre dudas de la procedencia del dinero que gastaron en la fiesta.

“Que son personas trabajadoras, eso sí. Yo fui como invitada de la familia, me dijeron ‘oye, ¿recibes a la Mafer’? Y dije que sí, la temática era una MET Gala en un salón de fiestas”.

“Siempre la gente critica lo que puedas hacer, pero nunca criticas el trabajo y el esfuerzo que haces, y eso es lo que hizo la familia”,

“Yo nada más iba de invitada”.

¿Cómo estuvieron los XV años?

Belinda le cantó el “Happy birthday” al estilo de Marilyn Monroe. Galilea Montijo llegó con su novio Isaac, y también estuvo presente su amigo, el maquillista Alfonso Waithsman.

Videos virales en redes sociales dan cuenta de la presencia musical de J Balvin para amenizar la fiesta, así como Matute.

XV años Galilea Montijo Belinda
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Accidente-moto.jpg
Viral
Joven influencer muere en un terrible accidente vial y al ver la tragedia… su padre SUICIDA en el lugar
Marzo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Destino-final-Nuevo-León.jpg
Viral
¡Como en ‘Destino Final’! Poste se INCRUSTA en camión y joven de 17 años pierde un órgano y sufre hemorragia
Marzo 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
amanda-miguel-belinda-anagela.jpg
Famosos
Amanda Miguel dice que “Belinda sí canta”... pero la voz de Ángela Aguilar ¡no le llama la atención!
Marzo 04, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ataque-perro.jpg
Viral
Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO
Marzo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
axel santos pablo perroni.jpg
Famosos
¿Quién es Axel Santos, el joven actor que grita su romance con Pablo Perroni “a los 4 vientos”?
La nueva pareja se ve feliz en el teatro y en sus redes sociales, donde compartieron fotos de su relación
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
El reality show va en su tercera semana pero las confusiones entre los habitantes son constantes
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
yatanacarlostrejo.jpg
Famosos
Hija de Yatana narra el día que Carlos Trejo violentó a su mamá y perdió un bebé: Fue en Cañitas
Danielle cuenta que tenía cinco años y fue un seis de enero
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
cd9.jpg
Famosos
Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas
Freddy Leyva niega las acusaciones pero la banda prefirió separarse de él
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores