Famosos

Como en el concierto de Coldplay, descubren infieles en pleno show de Grupo Firme: “El esposo de mi hermana”

Una mujer destapó la traición a su hermana nada menos que con su prima.

Diciembre 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Grupo-Firme-infieles.jpg

En pleno show de Grupo Firme descubrieron a una pareja de infieles.

Instagram

“Yo así me di cuenta que mi ex me engañaba… salió en los videos de un concierto”.

Al puro estilo del concierto de Coldplay, una mujer descubrió la infidelidad de su prima, a quien supuestamente se le puede ver en compañía del esposo de su hermana.

El hecho que se hizo viral se dio en medio del show de Grupo Firme. “Con cada video que sale de este concierto nos dimos cuenta que mi prima anda con el esposo de mi hermana”, escribió la mujer.

El clip fue compartido por una creadora de contenido identificada como ‘Reina Venenosa’, quien escribió en un posteo “me quedé con el pendiente de este chisme, ¿alguien tiene información? Tengo entendido que este concierto fue el primero de dos en Chiapas”.

De inmediato, algunos curiosos cuestionaron a la mujer sobre lo sucedido, pero ella no respondió y el video fue eliminado de la plataforma.

Hasta el momento, no se han publicado imágenes que permitan identificar a las personas involucradas ni se han aclarado los detalles de la presunta infidelidad.

Como suele ocurrir con los escándalos digitales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios condenaron la supuesta traición familiar, otros se enfocaron en detalles curiosos del video, especialmente la actitud seria de algunos asistentes ubicados en zonas privilegiadas del concierto.

Entre las reacciones destacaron mensajes como:

“Lo que me sorprende es los buenos lugares de varias mujeres y tienen cara de velorio”.

“¿A quién se le ocurre comprar mero enfrente? ¡Andando de amante, no ching*es!”.

“Cuenten santo y seña pa’ enojarnos con madre; manden perfiles, fotos, videos pa’ ir a comentarles al par de dos”.

“Andan de infieles y van a conciertos primera fila, ¿qué esperaban?”.

“Yo así me di cuenta que mi ex me engañaba… salió en los videos de un concierto”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
