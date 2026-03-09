Pati Chapoy tiene claro dónde y cómo quiere morir: “Tengo 76 años, ya me cuesta andar del tingo al tango”

“El programa va a seguir”, dice Pati Chapoy cuando le preguntan qué pasará con “Ventaneando” dentro de 30 años.

La conductora, creadora de este programa de televisión y productora de gran parte del contenido de espectáculos de TV Azteca, dice que no piensa en el retiro... pero sí en el día de su muerte.

Chapoy es una practicante del budismo, religión a la que se acercó hace ya casi tres lustros y que tiene un principio fundamental de la vida: todo fluye y en la medida de que se acepta el cambio (incluyendo el paso de la vida a la muerte) el sufrimiento disminuye.

Pati Chapoy habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la muerte con declaraciones que parecen apagarse a este principio.

“He pensado cómo me quiero morir”

Con sentido del humor, Pati se adelantó incluso a la pregunta de Yordi, quien quería preguntarle si había pensado en su final en “Ventaneando”. Pero Pati lo interrumpió antes de que terminara la pregunta y dijo:

"¿Que si he pensado en mi muerte? ¡Claro que sí!”.

La conductora titular de “Ventaneando” (cuya carrera se remonta a finales de los 70, cuando fue colaborador de Raúl Velasco en “Siempre en Domingo”, dijo que, de hecho, ya le cuesta mucho trabajo enfocarse en la parte cotidiana de su trabajo.

“Tengo 76 años. Ya me cuesta mucho trabajo andar del tingo al tango. Y mi vida es tremendamente aburrida: yo llego a mi casa y me pongo a leer y me pongo a ver mis plantas, saco mi cuchillo y empiezo a podar las plantas de mi casa, a tejer, acomodar cajones”.

¿Y qué quiere hacer cuando deje “Ventaneando”? Nada. Así de simple lo dijo Chapoy.

La conductora también se refirió con naturalidad a su pensamiento sobre la muerte. Otra vez mediante conceptos que coinciden con la filosofía budista, señaló.

“Todos los días nos estamos deteriorando. Eso es inevitable”.

Y luego dijo entre risas.

“Yo me quiero morir de un infarto. Es lo más rápido. Vámonos, órale...pero no dormida porque yo siempre he dicho que la noticia de mi muerte no me la van a ganar; entonces puede ser en el foro”.

Pati recordó incluso la muerte de un actor, Eduardo Palomo, para hacer un símil con lo que ella quiere.