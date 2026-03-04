Suscríbete
Niña de 7 años recibe 68 puntadas tras brutal ataque de su perro; familia analiza SACRIFICARLO

La menor fue hospitalizada de emergencia luego de sufrir múltiples heridas en la cabeza.

Marzo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Niña fue atacada por su perro y terminó con múltiples heridas en el cuello y cráneo.

Lo que era una tarde de juegos en el patio de una casa ubicada en el municipio de Frontera, en Coahuila, terminó en una tragedia. Y es que una niña de 7 años resultó terriblemente lesionada de gravedad tras ser mordida por su perro.

Los hechos, que ocurrieron el pasado 27 de febrero, han generado gran conmoción y un acalorado debate sobre el cuidado responsable de las mascotas, particularmente los perros de razas con gran fuerza física.

La menor, identificada por medios locales como Greyci, estaba en el patio de su domicilio junto a su perro, un pastor belga malinois, cuando inesperadamente el animal reaccionó agresivamente y mordió a la niña en repetidas ocasiones en la cabeza.

El momento fue captado por las cámaras de seguridad y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En el clip se ve cómo el perro estaba aparentemente tranquilo antes de volverse agresivo de forma repentina.

En tanto, la madre de la nena, alertada por los gritos, sale de inmediato para brindarle seguridad a su hija, y finalmente logró separar al perro de la menor que presentó graves heridas en la región craneal.

Tras el feroz ataque el pastor belga, Greyci fue llevada a la clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde inicialmente recibió primeros auxilios. Posteriormente y debido a la gravedad de su condición, la niña fue trasladada al Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde fue intervenida de emergencia.

La cirugía que le practicaron a la niña se prolongó por casi seis horas, tiempo en el que los médicos lograron estabilizar a la niña, suturar las heridas y finalmente realizarle 68 puntadas en la cabeza y cuero cabelludo.

La menor se encuentra estable y bajo observación, según los médicos que la atendieron, aunque indicaron que debe seguir bajo monitoreo por alguna complicación, infección o daño neurológico.

Finalmente, el perro llamado ‘Pilo’, fue llevado a observación veterinaria tras el ataque y para descartar enfermedades. Por su parte, la familia ha señalado que el animal será evaluado y en los próximos días se determinará si será sacrificado, esto como medida precautoria ante el riego que podría representar.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
