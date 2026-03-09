Nicola Porcella aclara si tiene miedo de pelear con Aldo de Nigris: “Me desgarré un músculo intercostal”

¿Nicola Porcella se bajó del evento Ring Royal?

Las versiones de que el conductor y creador de contenido abandonó la pelea pactada contra Aldo de Nigris para este 15 de marzo tomaron fuerza este fin de semana hasta el punto de que él tuvo que hacer una aclaración.

La pelea de Porcella contra Aldo es una de las estelares del evento, junto con la de Carlos Trejo contra Alfredo Adame.

Ante la incertidumbre, Nicola publicó un comunicado en sus redes sociales.

“No iba a decir nada pero hablan por hablar, sin saber”, escribió Porcela.

La pelea contra Aldo parece una de las más disparejas porque Nicola fue futbolista casi profesional pero hace una década que abandonó el deporte, mientras que De Nigris es un fisicoculturista en activo, además de futbolista amateur con historial en los Rayados de Monterrey.

Aun así, y a pesar de que está lesionado, Nicola no le tiene miedo.

¿Qué le pasó a Nicola Porcella?

En su comunicado, Porcella aclaró que ciertamente tuvo una lesión producto del arduo entrenamiento que tiene para la pelea.

“Este es mi diagnóstico: me desgarré haciendo sparring, entranando como lo venía haciendo todos los días. Nunca me excusé de nada, porque acepté la pelea apesar de tener mucho trabajo y de todo lo que implicaba. Pero en mis planes no estaba lesionarme”.

Nicola Porcella presentó una fragmento del diagnóstico que le entregó el médico luego de los estudios que le realizaron, en donde efectivamente selle que tiene una rotura parcial de un músculo de la zona de costillas.

Pero el conductor dice que no se echa para atrás.