Suscríbete
Famosos

Nicola Porcella aclara si tiene miedo de pelear con Aldo de Nigris: “Me desgarré un músculo intercostal”

La pelea es parte del Ring Royal, evento de box con personalidades como Alfredo Adame y Carlos Trejo

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
nicola porcella.jpg

Nicola Porcella aclaró si pelea o no

Instagram

¿Nicola Porcella se bajó del evento Ring Royal?

Las versiones de que el conductor y creador de contenido abandonó la pelea pactada contra Aldo de Nigris para este 15 de marzo tomaron fuerza este fin de semana hasta el punto de que él tuvo que hacer una aclaración.
La pelea de Porcella contra Aldo es una de las estelares del evento, junto con la de Carlos Trejo contra Alfredo Adame.
Ante la incertidumbre, Nicola publicó un comunicado en sus redes sociales.

“No iba a decir nada pero hablan por hablar, sin saber”, escribió Porcela.

La pelea contra Aldo parece una de las más disparejas porque Nicola fue futbolista casi profesional pero hace una década que abandonó el deporte, mientras que De Nigris es un fisicoculturista en activo, además de futbolista amateur con historial en los Rayados de Monterrey.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

final apostarías por mi.jpg
Famosos
¿Quién es última pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” y por qué perdieron 180 mil dólares?
El reality show está en su etapa final
Marzo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares apostarías por mi (1).jpg
Famosos
“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona
El reto de eliminación enfrentó a Lorenzo Méndez y Claudia Galván contra Alejandra Jaramillo y Beta
Febrero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

Aun así, y a pesar de que está lesionado, Nicola no le tiene miedo.
TE RECOMENDAMOS: Galilea Montijo responde a críticas por fastuosa fiesta viral de XV años con Belinda, J Balvin y Matute

¿Qué le pasó a Nicola Porcella?

En su comunicado, Porcella aclaró que ciertamente tuvo una lesión producto del arduo entrenamiento que tiene para la pelea.

“Este es mi diagnóstico: me desgarré haciendo sparring, entranando como lo venía haciendo todos los días. Nunca me excusé de nada, porque acepté la pelea apesar de tener mucho trabajo y de todo lo que implicaba. Pero en mis planes no estaba lesionarme”.

Nicola Porcella presentó una fragmento del diagnóstico que le entregó el médico luego de los estudios que le realizaron, en donde efectivamente selle que tiene una rotura parcial de un músculo de la zona de costillas.
NO TE VAYAS SIN LEER: Poncho de Nigris se graba regalando dinero a “gente del barrio” y lo acusan de hacerlo por publicidad
Pero el conductor dice que no se echa para atrás.

“Y que quede claro: voy a pelear igual. No me voy a bajar por nada y voy a dar el 100%. No tuve miedo de empezr de cero en un país que no era el mío ¿creen que voy a tener miedo de subirme a un ring?”.

nicola porcella Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
miguel luis.jpg
Famosos
Recuerdo desbloqueado: reaparece Miguel Luis, de los programas de Eugenio Derbez, y ahora es cantante
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
axel santos pablo perroni.jpg
Famosos
¿Quién es Axel Santos, el joven actor que grita su romance con Pablo Perroni “a los 4 vientos”?
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
yatanacarlostrejo.jpg
Famosos
Hija de Yatana narra el día que Carlos Trejo violentó a su mamá y perdió un bebé: Fue en Cañitas
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
maria morena la usurpadora spanic.jpg
Telenovelas
El misterio de la doble de Gaby Spanic en La Usurpadora, telenovela que la dejó harta y frustrada
La telenovela fue un fenómeno de audiencia y popularidad pero la actriz que hacía posible las escenas dobles se sentía poco apreciada
Marzo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
narcosatanicos vix.jpg
Series y Cine
El documental de ViX sobre narcosatánicos de México; está en el top ten y revela la vida oculta de su líder
Con videos inéditos o poco conocidos se reconstruye esta trágica historia
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
cd9.jpg
Famosos
Igual que Los Recoditos, CD9 pone “en pausa” a uno de sus integrantes acusado de solicitar fotos íntimas
Freddy Leyva niega las acusaciones pero la banda prefirió separarse de él
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
fátima bosch harvard.jpg
Famosos
Fátima Bosch explota en Harvard contra estudiante que le pide devolver la corona de Miss Universo
“Te quieres hacer viral”, le dijo la reina de belleza
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores