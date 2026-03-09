Suscríbete
Familia de Benny Ibarra está de luto por la muerte de su suegro, padre de su esposa Celina del Villar

El progenitor de la modelo trascendió el pasado 8 de marzo.

Marzo 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Papá-Celina-del-Villar.jpg

Murió el papá de Celina del Villar.

Instagram

“Buen camino, Pá”.

El pasado 8 de marzo, la modelo y actriz Celina del Villar dio a conocer con un breve mensaje que murió su padre.

El suegro de Benny Ibarra falleció dejando una gran tristeza en su familia.

“Buen camino, Pá”, escribió del Villar junto a una imagen donde despide a su padre.

TE RECOMENDAMOS: Reaparece Julissa en silla de ruedas junto a su hijo Benny Ibarra; enciende las alarmas por su salud

Con antelación, Celina había compartido algunas imágenes para celebrar el día del padre como una postal en la que aparece junto a Benny y en la que describió: “Mi papá y el papá de mis hijos. Chingones, guapos, amoroso. ¡Qué suerte la mía!”.

Luego de conocerse la partida del señor del Villar, las muestras de cariño, principalmente a Celina, no se hicieron esperar.

María León, Isabel Lascurain, Daniela Magín, Paola Rojas, Montserrat Olivier, Andrea Legarreta, Jay de la Cueva, Ana Brenda Contreras, Cecilia Suárez, Segio O’Farrill, Fernanda García, entre muchas otras celebridades le mandaron sus condolencias a la esposa de Benny Ibarra.

“Cel! Te abrazo con muchísimo amor! Siento mucho lo que estás pasando… Dios con ustedes! Ellos no se van nunca… Un día a la vez hermosa! Estamos contigo!”, “Mi Celi querida, Beso y abrazo con todito mi cariño tú triste corazón. Tú papi ha iniciado el viaje mas importante de su vida... regresa a casa con Dios nuestro Señor” y “Un abrazo muy grande, sin duda tu padre vivirá siempre y por siempre acompañándote en tu alma !!”, fueron algunos de los mensajes que recibió Celina en su perfil de Instagram.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Nuestros Tiempos’ en Netflix: así se vería el hijo de Lucero y Benny Ibarra, según la inteligencia artificial

Celina no compartió más detalles del deceso de su padre o del funeral del señor del Villar.

Descanse en paz.

Celina Del Villar Benny Ibarra
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
