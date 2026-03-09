Brenda Bezares llora por culpa de su esposo Mario y tiene que dormir en la bodega

Brenda Bezares estuvo inconsolable durante la noche de este domingo 8 de marzo.

La empresaria e influencer consideró injusto que el Anfitrión del reality show "¿Apostarías por mí?” la mandara a dormir a la bodega junto a Mario Bezares, su esposo.

En el último de los programa de eliminación de "¿Apostarías por mí?”, Mario fue descubierto en un acto desobediencia pues ayudó a cocinar seis huevos a Laysha, quien a estaba cumpliendo un castigo.

El Anfitrión decidió entonces castigar también a Mario... y por ende, a Brenda.

¿Por qué lloró Brenda Bezares?

Ambos tuvieron que ir a dormir a la bodega, el lugar más inhóspito de la villa, en donde por ejemplo no hay cama, sino una colchoneta.

Desde el momento en que les anunciaron el castigo, Brenda lo consideró injusto.

Mario Bezares intentó consolarla.

“Yo sé que es injusto porque fue mi error, fue mi culpa... pero ¿qué puedo hacer? Si pudiera quedarme yo solo en la bodega lo hacía”.

Brenda le reclamó fuertemente porque efectivamente, ella no tuvo la culpa pero por ser su pareja tuvo que soportar el castigo.

“Otra vez, por una cosa tuya, me llevas entre las patas”.

Una vez instalados en la bodega, Brenda se acostó y comenzó a llorar y sollozar durante casi una hora. Sólo se detuvo cuando Mario pidió al Anfitrión que apagara la luz para dormir.