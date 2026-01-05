Hallan sin vida y en macabras condiciones a exestrella infantil a los 25 años; estaba “envuelto en plástico”

Los culpables son señalados de “homicidio, secuestro y robo”.

Medios de comunicación internacionales dieron a conocer que tras semanas de estar en calidad de desaparecido, fue hallado sin vida un joven cantante, de 25 años, en un sector lejano de Panamá.

El cuerpo de la exestrella infantil fue encontrado envuelto en plástico, el pasado 22 de noviembre, según autoridades.

Los primeros reportes revelaron que la camioneta que conducía el cantante fue localizada cerca de su cuerpo, calcinada; y tras realizarle la necropsia de ley, se determinó que el cuerpo de Esteban de León no presentaba heridas visibles.

La fiscalía descartó la “muerte natural” y estima un “evento traumático”.

Los restos del músico estaban detrás de una iglesia y ya presentaban signos de descomposición.

Los forenses están a la espera de los resultados del “examen histopatológico que reconstruye las piezas del rompecabezas de un crimen desde adentro del cuerpo”, determinó el abogado de la familia del joven a la prensa.

¿Quién era Esteban de León?

Siendo tan sólo un niño consiguió la fama tras participar en el programa infantil ‘Canta Conmigo’.

Más adelante, estudió el tamborito, género fundamental del folclor Istmeño. En sus redes circulaban videos interpretando con orgullo este ritmo, describiéndolo como “su manera de honrar a Panamá”.

Lanzó algunos temas musicales que él mismo compuso, aunque no llegó a grabar discos comerciales. Su presencia fue constante en eventos comunitarios, homenajes y manifestaciones culturales de su localidad.

Era padre de una niña y antes de su muerte trabajaba como agente de asistencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en el mismo Panamá.

Actualización del caso…

La policía informó que arrestó a dos hombres señalados como presuntos culpables de la muerte de Esteban de León. Ambos estarán detenidos por seis meses mientras siguen las investigaciones.

El abogado de la familia del músico indicó que “presentaron una querella penal en contra de los implicados y las posibles personas a ubicar, por los delitos de homicidio, secuestro y robo”.

También explicó que las investigaciones en curso han demostrado, gracias a cámaras de seguridad, que podría haber otros dos implicados en el caso.

