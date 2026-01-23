Suscríbete
Viral

Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz

Siete personas, incluidos dos menores, fueron hospitalizados.

Enero 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Raticida-sazonador.jpg

Una mujer de 79 años envenenó a su familia por error.

Pixabay

El lunes 19 de enero, una viejita preparaba caldo y arroz para toda su familia cuando por accidente utilizó raticida en lugar de sazonador, provocando el envenenamiento de siete personas, incluidos dos menores.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el municipio De San Pedro Garza García, en Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de auxilio se atendió la emergencia en una casa localizada en el cruce de las calles Potasio y Helio, en la colonia San Pedro 400.

LEE TAMBIÉN: Pati Chapoy acusa a Alex B de SAQUEAR la casa de su hermano, Daniel Bisogno, el día de su muerte

El incidente casi mortal, movilizó a personal de rescate y unidades médicas, luego de que varios miembros de la familia comenzaron a presentar síntomas de intoxicación tras consumir la comida.

¿Cómo ocurrió la intoxicación?

Según la información recabada en el sitio, la abuelita, de 79 años, tomó por error cubos de veneno para ratas al pensar que se trataba de sazonador de concentrado de pollo, y lo usó para preparar caldo y arroz.

La confusión quedó en evidencia cuando una de las familiares le preguntó por el raticida que habían comprado con anterioridad.

Fue en ese momento cuando advirtieron que el producto ya no estaba y comenzaron a relacionarlo con los alimentos.

Poco tiempo después, la misma señora y otros seis de sus familiares empezaron a presentar malestares.

Ante la evolución de los síntomas, seis de los afectados fueron trasladados de emergencia en dos ambulancias, a excepción de la mujer de 79 años, quien se negó a ser atendida, pese a haber ingerido también los alimentos.

Las autoridades informaron que todos fueron reportados en estado estable al momento de su ingreso.

¿Qué tan peligroso es consumir veneno para ratas?

Ingerir raticida es considerado como una emergencia médica grave aunque sus efectos dependen del tipo, cantidad y rapidez con la que se reciba atención médica, pero todos los casos puede ser potencialmente mortal.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

De acuerdo con información médica general sobre intoxicaciones por raticidas, estos productos pueden causar hemorragias internas.

Muchos raticidas funcionan como anticoagulantes y pueden provocar:

  • Sangrado por nariz, encías o en la orina
  • Moretones sin causa aparente
  • Hemorragias internas en estómago, intestinos o cerebro
  • Anemia severa
  • Riesgo de muerte por sangrado masivo

NO TE VAYAS SIN LEER: Entre lágrimas dan a conocer la MUERTE de un querido actor de telenovelas de Televisa

Un punto crítico es que los síntomas pueden tardar días en aparecer, lo que retrasa el tratamiento.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Lidya-Valdivia-Juárez.jpg
Viral
Mujer con 9 meses de embarazo es reportada como DESAPARECIDA; mandó fotos de sujetos que la perseguían
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manda-video-mamá.jpg
Viral
Joven de 18 años comete MACABRO crimen y por error manda el video a su mamá
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-atropellada.jpg
Viral
Exestrella infantil muere atropellada; camioneta la ARRASTRÓ una cuadra antes de huir
Enero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
horacio pancheri christina ramos.jpg
Famosos
El beso gay que le cambió la carrera a Horacio Pancheri
El actor contó que ese personaje le llegó en un momento crucial de su carrera
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
veronica castro (2).jpg
Famosos
Verónica Castro sigue en terapia por dolores en brazos y piernas
La actriz decidió volver a su casa y ahí seguirá con sus terapias
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandra guzman.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán estaba llena de osteoporosis y le tuvieron que injertar hueso de muerto con yeso
La cantante narró que se ha sometido a operaciones desde hace siete meses para corregir su sistema óseo
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose emilio el pirrru.jpg
Famosos
José Emilio responde a ofensas de su papá, el Pirru, y le recuerda: “Me faltaron zapatos y me faltó un papá”
“Soy lo que soy no gracias a ti”, le dice el hijo de la fallecida actriz Mariana Levy
Enero 22, 2026
 · 
Alejandro Flores