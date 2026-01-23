Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz

El lunes 19 de enero, una viejita preparaba caldo y arroz para toda su familia cuando por accidente utilizó raticida en lugar de sazonador, provocando el envenenamiento de siete personas, incluidos dos menores.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el municipio De San Pedro Garza García, en Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de auxilio se atendió la emergencia en una casa localizada en el cruce de las calles Potasio y Helio, en la colonia San Pedro 400.

LEE TAMBIÉN: Pati Chapoy acusa a Alex B de SAQUEAR la casa de su hermano, Daniel Bisogno, el día de su muerte

El incidente casi mortal, movilizó a personal de rescate y unidades médicas, luego de que varios miembros de la familia comenzaron a presentar síntomas de intoxicación tras consumir la comida.

¿Cómo ocurrió la intoxicación?

Según la información recabada en el sitio, la abuelita, de 79 años, tomó por error cubos de veneno para ratas al pensar que se trataba de sazonador de concentrado de pollo, y lo usó para preparar caldo y arroz.

La confusión quedó en evidencia cuando una de las familiares le preguntó por el raticida que habían comprado con anterioridad.

Fue en ese momento cuando advirtieron que el producto ya no estaba y comenzaron a relacionarlo con los alimentos.

Poco tiempo después, la misma señora y otros seis de sus familiares empezaron a presentar malestares.

Ante la evolución de los síntomas, seis de los afectados fueron trasladados de emergencia en dos ambulancias, a excepción de la mujer de 79 años, quien se negó a ser atendida, pese a haber ingerido también los alimentos.

Las autoridades informaron que todos fueron reportados en estado estable al momento de su ingreso.

¿Qué tan peligroso es consumir veneno para ratas?

Ingerir raticida es considerado como una emergencia médica grave aunque sus efectos dependen del tipo, cantidad y rapidez con la que se reciba atención médica, pero todos los casos puede ser potencialmente mortal.

De acuerdo con información médica general sobre intoxicaciones por raticidas, estos productos pueden causar hemorragias internas.

Muchos raticidas funcionan como anticoagulantes y pueden provocar:



Sangrado por nariz, encías o en la orina

Moretones sin causa aparente

Hemorragias internas en estómago, intestinos o cerebro

Anemia severa

Riesgo de muerte por sangrado masivo

NO TE VAYAS SIN LEER: Entre lágrimas dan a conocer la MUERTE de un querido actor de telenovelas de Televisa

Un punto crítico es que los síntomas pueden tardar días en aparecer, lo que retrasa el tratamiento.

